Cansu Tosun ile Erkan Kolçak Köstendil'i film ayırdı

"BEN KUSURLARIMLA VARIM" Öte yandan çocukluğunda geçirdiği bir kaza sonucu kolunda yanık izi kalan oyuncu, daha önce konuyla ilgili, "Ben bu kusurlarımla varım. Dayatılan o güzellik anlayışında yokum" diye konuşmuştu.

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"GİZLEMEM GEREKEN BİR ŞEYMİŞ GİBİ..."



İki yaşında kolunu kaynar süte sokması sonucu oluşan yara izinden utanmadığını belirten Cansu Tosun, "Her zaman kolumdaki yara izini beni özel kılıyormuş gibi ya da güç katıyormuş gibi hissettim ama insanlar yara izim için genelde, 'Şurada iyi bir doktor var, denesene' diyordu. Sanki gizlemem, saklamam gereken bir şeymiş gibi... Çok garip bir duygu, ben değiştirmek istemiyorum ki!" ifadelerini kullanmıştı.