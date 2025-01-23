"Cansuyum Projesi"nin ikinci kısmı Nizip'te açıldı

Küresel ısınma ile beraber su yönetiminin ön plana çıkması ve tarımsal üretimin arttırılması amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Cansuyum Projesi'nin ikinci kısmı Nizip'te hayata geçirildi.

Mevcut kanalların tamiri ve kapalı sisteme geçişinin sağlanması, yeni sulama kanallarının imarı için sürdürülen çalışmalar kapsamında Gülkaya köyünde açık ve toprak şeklindeki kanal su kaybı ve diğer tehlikelere karşı kapalı ve borulu sisteme çevrildi.

Proje kapsamında bin 500 metre kanal, köprü ve kapak yapımlarına devam edildiği belirtildi.

Projenin bölge için önemine dikkat çeken Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, önce kanallarla kapalı sistemle Cansuyu Projesi'ni güçlü hale dönüştürdüklerini ve şu an Barak'ın cansuyu, kapalı sistem hattı şeklinde devam ettiğini belirtti.

Başkan Şahin, "15 Ocak'ta Strateji Başkanlığı Gaziantep'e 65 projenin onayını verdi. Barak Ovası'nın sulanması için P2 pompaj sisteminin strateji olarak yatırım programına alınması gerekiyordu. Şu anda bu programa alındı. En kısa sürede Barak Ovası’nda sulanamayan arazi kalmayacak" dedi.