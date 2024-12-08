Cardi B: Ayda 3 milyon dolar harcıyorum

X platformundan açıklama yapan Cardi B, "Yarın uyanıp bir sözleşme imzalayabileceğimi ve 65 milyon doların yarısını - ya da 70 milyon doların yarısını - bankamda tutabileceğimi bilmenizi isterim" dedi.

Ünlü şarkıcı, "Ayda yaklaşık 3 milyon dolar harcıyorum" diye açıklama yaptı.