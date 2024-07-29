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        Haberler Dünyadan Cardi B'den Donald Trump'a: Diktatörlüğünü mü ilan ediyorsun? - Magazin haberleri

        Cardi B'den Donald Trump'a: Diktatörlüğünü mü ilan ediyorsun?

        Cardi B, Donald Trump'ın "Kazanırsam tekrar oy vermek zorunda kalmayacaksınız" sözüne çıkıştı: Diktatörlüğünü mü ilan ediyorsun?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2024 - 18:24 Güncelleme: 29.07.2024 - 18:24
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        Ünlü rap şarkıcısı Cardi B, ABD başkanlık seçiminde Cumhuriyetçilerin adayı olan Donald Trump'ın sözlerine tepki gösterdi.

        Demokratların cephesinde olduğunu daha önce açıkça beyan eden Cardi B, Donald Trump'ın geçen hafta Florida'nın West Palm Beach kentindeki kalabalığa yaptığı açıklamalarla ilgili yorum yaptı.

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        "Hristiyanlar, çıkın ve oy verin!” diyen Donald Trump, şunları söylemişti: Sadece bu seferlik. Artık bunu yapmak zorunda kalmayacaksınız. Dört yıl daha. Biliyor musunuz? Düzeltilecek! İyi olacak! Artık oy vermenize gerek kalmayacak güzel Hristiyanlarım. Sizi seviyorum Hristiyanlar! Dışarı çıkıp oy vermelisiniz. Dört yıl sonra tekrar oy vermenize gerek kalmayacak. Bunu o kadar iyi düzelteceğiz ki oy vermek zorunda kalmayacaksınız.

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        Cardi B, Trump'ın konuşmasının bir bölümünü alıntı yaparak sosyal medyadan seslendi: Diktatörlüğünü mü ilan ediyorsun?

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        Cardi B, Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden'ın yarıştan çekildiğini açıklaması üzerine sevinen tarafta yer almıştı.

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        Joe Biden'ın yerine Kamala Harris'i göstermesi ve şu an başkanlık yarışında Demokratların en güçlü adayının Harris olmasına; "Size Kamala'nın 2024 adayı olması gerektiğini söyledim. Benimle uğraşmayı bırakın" yorumunu yapmıştı.

        #Cardi B
        #Donald Trump
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