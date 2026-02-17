Çare adaçayında olabilir! Sancılı adet dönemleri için deneyebileceğiniz doğal çözümler
Her ay tekrarlayan adet sancıları yaşam kalitesini düşürebiliyor. İlaç kullanmak istemeyenler ise doğal yöntemlere yöneliyor. İşte sancılı regl dönemleri için 6 öneri!
Kasık ağrısı, bel sancısı ve halsizlik… Regl döneminde birçok kadın bu belirtilerle mücadele ediyor. Uzmanların da desteklediği bazı doğal yöntemler ağrıyı hafifletebilir.
UYARI: Haberde yer alan önerileri uzman bir hekime danışmadan denemeyiniz. Aksi halde, yaşayabileceğiniz herhangi bir yan etki sonucunda sağlığınız olumsuz yönde etkilenebilir.
1) ADAÇAYI
Adaçayı, kas gevşetici ve iltihap karşıtı özellikleriyle biliniyor. Sıcak olarak tüketildiğinde hem rahim kaslarının gevşemesine yardımcı olabilir hem de vücutta rahatlama hissi yaratabilir. Günde 1-2 fincanla sınırlı kalmak ve kronik rahatsızlık durumunda doktora danışmak önemli.
2) SICAK UYGULAMA
Karın alt bölgesine yerleştirilen sıcak su torbası, kasların gevşemesini destekleyerek ağrıyı hafifletebilir. Özellikle ilk günlerde 15-20 dakikalık aralıklarla uygulanan ısı tedavisi birçok kişide rahatlama sağlayabiliyor.
3) HAFİF EGZERSİZ
Ağrı varken hareket etmek zor gelse de hafif tempolu yürüyüş, esneme hareketleri ya da regl dönemine uygun yoga pozları kan dolaşımını artırarak kasılmaların azalmasına katkı sağlayabilir. Düzenli egzersiz yapanların regl dönemini daha konforlu geçirdiğine dair bulgular bulunuyor.
4) MAGNEZYUM VE OMEGA-3
Magnezyum açısından zengin besinler (ıspanak, badem, kabak çekirdeği) ve omega-3 kaynakları (ceviz, somon gibi yağlı balıklar) kas gevşemesine yardımcı olabilir. Dengeli beslenme, regl öncesi ve sırasında şişkinlik ve kramp şiddetini azaltmada destekleyici rol oynayabilir.
5) ZENCEFİL ÇAYI
Zencefilin anti-enflamatuar özellikleri sayesinde adet sancısını hafifletebileceği belirtiliyor. Taze zencefil dilimlerini sıcak suda demleyerek hazırlayacağınız çayı günde 1 fincan tüketebilirsiniz.
6) KAFEİNİ AZALTIP, SU TÜKETİMİNİ ARTIRMAK
Aşırı kafein tüketimi bazı kişilerde kasılmaları artırabilir. Regl döneminde kahve miktarını azaltmak ve su tüketimini artırmak, hem ödemi hem de şişkinlik hissini azaltmaya yardımcı olabilir.
Bu yöntemler hafif ve orta şiddetteki sancılar için destekleyici olabilir. Ancak ağrı çok şiddetliyse, her ay artıyorsa ya da günlük yaşamı ciddi şekilde etkiliyorsa bir kadın hastalıkları uzmanı hekime danışılması gerekir.