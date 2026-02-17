Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Çare adaçayında olabilir! Sancılı adet dönemleri için deneyebileceğiniz doğal çözümler

        Çare adaçayında olabilir! Sancılı adet dönemleri için deneyebileceğiniz doğal çözümler

        Her ay tekrarlayan adet sancıları yaşam kalitesini düşürebiliyor. İlaç kullanmak istemeyenler ise doğal yöntemlere yöneliyor. İşte sancılı regl dönemleri için 6 öneri!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2026 - 08:30 Güncelleme: 17.02.2026 - 08:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kasık ağrısı, bel sancısı ve halsizlik… Regl döneminde birçok kadın bu belirtilerle mücadele ediyor. Uzmanların da desteklediği bazı doğal yöntemler ağrıyı hafifletebilir.

        UYARI: Haberde yer alan önerileri uzman bir hekime danışmadan denemeyiniz. Aksi halde, yaşayabileceğiniz herhangi bir yan etki sonucunda sağlığınız olumsuz yönde etkilenebilir.

        2

        1) ADAÇAYI

        Adaçayı, kas gevşetici ve iltihap karşıtı özellikleriyle biliniyor. Sıcak olarak tüketildiğinde hem rahim kaslarının gevşemesine yardımcı olabilir hem de vücutta rahatlama hissi yaratabilir. Günde 1-2 fincanla sınırlı kalmak ve kronik rahatsızlık durumunda doktora danışmak önemli.

        3

        2) SICAK UYGULAMA

        Karın alt bölgesine yerleştirilen sıcak su torbası, kasların gevşemesini destekleyerek ağrıyı hafifletebilir. Özellikle ilk günlerde 15-20 dakikalık aralıklarla uygulanan ısı tedavisi birçok kişide rahatlama sağlayabiliyor.

        4

        3) HAFİF EGZERSİZ

        Ağrı varken hareket etmek zor gelse de hafif tempolu yürüyüş, esneme hareketleri ya da regl dönemine uygun yoga pozları kan dolaşımını artırarak kasılmaların azalmasına katkı sağlayabilir. Düzenli egzersiz yapanların regl dönemini daha konforlu geçirdiğine dair bulgular bulunuyor.

        5

        4) MAGNEZYUM VE OMEGA-3

        Magnezyum açısından zengin besinler (ıspanak, badem, kabak çekirdeği) ve omega-3 kaynakları (ceviz, somon gibi yağlı balıklar) kas gevşemesine yardımcı olabilir. Dengeli beslenme, regl öncesi ve sırasında şişkinlik ve kramp şiddetini azaltmada destekleyici rol oynayabilir.

        6

        5) ZENCEFİL ÇAYI

        Zencefilin anti-enflamatuar özellikleri sayesinde adet sancısını hafifletebileceği belirtiliyor. Taze zencefil dilimlerini sıcak suda demleyerek hazırlayacağınız çayı günde 1 fincan tüketebilirsiniz.

        7

        6) KAFEİNİ AZALTIP, SU TÜKETİMİNİ ARTIRMAK

        Aşırı kafein tüketimi bazı kişilerde kasılmaları artırabilir. Regl döneminde kahve miktarını azaltmak ve su tüketimini artırmak, hem ödemi hem de şişkinlik hissini azaltmaya yardımcı olabilir.

        8

        Bu yöntemler hafif ve orta şiddetteki sancılar için destekleyici olabilir. Ancak ağrı çok şiddetliyse, her ay artıyorsa ya da günlük yaşamı ciddi şekilde etkiliyorsa bir kadın hastalıkları uzmanı hekime danışılması gerekir.

        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yasa dışı bahis operasyonu: Diyarbekirspor'a el konuldu
        Yasa dışı bahis operasyonu: Diyarbekirspor'a el konuldu
        39 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur ve lodos etkili olacak
        39 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur ve lodos etkili olacak
        Hırsız tokatlayan Terzi Fatma konuştu!
        Hırsız tokatlayan Terzi Fatma konuştu!
        Üç yılda 300 bin istihdam kaybı
        Üç yılda 300 bin istihdam kaybı
        "Kömür taşıyıp odun kırıyoruz" 7 öğrenci için büyük mücadele!
        "Kömür taşıyıp odun kırıyoruz" 7 öğrenci için büyük mücadele!
        'The Godfather'ın yıldızı hayatını kaybetti
        'The Godfather'ın yıldızı hayatını kaybetti
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        Sara'dan Juventus maçı sözleri!
        Sara'dan Juventus maçı sözleri!
        ABD'den bölgeye yoğun kargo sevkiyatı
        ABD'den bölgeye yoğun kargo sevkiyatı
        Juventus 11'i netleşiyor!
        Juventus 11'i netleşiyor!
        Lal Denizli ifadeye çağrıldı
        Lal Denizli ifadeye çağrıldı
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Bir ülke daha Euro'ya geçebilir
        Bir ülke daha Euro'ya geçebilir
        'Türkiye' yanıtı gündem oldu
        'Türkiye' yanıtı gündem oldu
        Onlyfans’a içerik üreten 17 kişi tutuklandı
        Onlyfans’a içerik üreten 17 kişi tutuklandı
        Zonguldak'ta maden ocağında göçük
        Zonguldak'ta maden ocağında göçük
        FT yazdı: Getir'de 700 milyon dolarlık dava
        FT yazdı: Getir'de 700 milyon dolarlık dava
        Son 10 yılın en kârlı yatırımı belli oldu
        Son 10 yılın en kârlı yatırımı belli oldu