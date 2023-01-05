Yıkım kararı uygulanmayan ve yerleşime açık olan alana, yakın zamanda ise ahşaptan villaya benzer çardaklar yapıldı. Villa çardakların bir tarafı dereye ve ormana bakarken, diğer tarafının deniz manzaralı olması dikkat çekti. Kış ayları nedeniyle bölgede birkaç çardağın dışında yaşamın olmadığı görüldü. Bahar aylarında yüzlerce kişinin bölgeye dönmesi bekleniyor.