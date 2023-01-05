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Caretta caretta alanında çardak inadı! Yıkım kararından sonra sayıları arttı

Antalya'da caretta carettaların üreme alanındaki çardak işgali sürüyor. Aksu ilçesinde yaşanan tabloda yıkım kararı çıkmış, ancak çardak sahipleri yapılarına dokunmamıştı. Şimdi ise yapıların yanına villa tarzı yenileri eklendi

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DHA
  • Antalya'da caretta caretta alanında çardak işgali! - Güncel haberler

    Antalya'nın Aksu ilçesinde, otellerin yanı başında denize sıfır inşa edilen çardaklar için verilen yıkım kararı uygulanmayınca villa tarzı 5 çardak daha yapıldı.
  • Antalya'da caretta caretta alanında çardak işgali! - Güncel haberler

    DHA'nın haberine göre, villa çardakların bir tarafı dereye ve ormana bakarken, diğer tarafının deniz manzaralı olması dikkat çekti.
  • Antalya'da caretta caretta alanında çardak işgali! - Güncel haberler

    Aksu'daki 1,5 kilometrelik Kumköy sahili, 2021 yılının Mart ayında Cumhurbaşkanı kararıyla 'nesli tükenme tehlikesindeki deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı' ilan edildi. Özellikle Aksu ve Serik ilçelerinde binlerce kişinin yaz tatilini geçirdiği ve sezon sonunda çöp birikintilerinin çirkin görüntü oluşturduğu Kumköy sahilindeki 700 çardağa ilişkin ocak ayında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca alınan yıkım kararı, belediyeye gönderildi.
  • Antalya'da caretta caretta alanında çardak işgali! - Güncel haberler

    YIKILMAYINCA YERLEŞTİLER

    Kararı duyan bazı tatilciler, bölgeye gelerek çardaklarını söktü fakat aylar geçmesine rağmen kalan çardaklara dokunulmadı.

    Aksu Belediyesi, daha önce 29 Ocak olarak duyurulan yıkım kararının 29 Nisan'da uygulanacağını, bölgeye asılan pankartla bildirdi. Nisan ayında yıkıma gelecek 5 personelden 3'ünün Covid-19 testinin pozitif çıkmasıyla yıkım, yine ertelendi.
  • Antalya'da caretta caretta alanında çardak işgali! - Güncel haberler

    Yıkım kararı uygulanmayan alanda tatilciler, çardaklarda yaptıkları tadilatın ardından yerleşmeye başladı. Bazıları çardakları boyarken, bazı bölgelere ise yenilerinin yapıldığı görüldü.
  • Antalya'da caretta caretta alanında çardak işgali! - Güncel haberler

    Bakanlıkça asılan 'Dikkat. Deniz kaplumbağası yuvalama alanı. Lütfen koruyunuz' yazılı tabelanın etrafı, çardaklarla doldu. Ayrıca bölgeye Kumköy Kültürü Koruma Geliştirme ve Yaşatma Derneği'nce 'Caretta carettaların üreme alanı olan bu alana çardak yapmak kesinlikle yasaktır' yazılı tabela asıldığı görüldü.
  • Antalya'da caretta caretta alanında çardak işgali! - Güncel haberler

    Yıkım kararı uygulanmayan ve yerleşime açık olan alana, yakın zamanda ise ahşaptan villaya benzer çardaklar yapıldı. Villa çardakların bir tarafı dereye ve ormana bakarken, diğer tarafının deniz manzaralı olması dikkat çekti. Kış ayları nedeniyle bölgede birkaç çardağın dışında yaşamın olmadığı görüldü. Bahar aylarında yüzlerce kişinin bölgeye dönmesi bekleniyor. 
  • Antalya'da caretta caretta alanında çardak işgali! - Güncel haberler
  • Antalya'da caretta caretta alanında çardak işgali! - Güncel haberler
  • Antalya'da caretta caretta alanında çardak işgali! - Güncel haberler

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