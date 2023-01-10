Caretta caretta 'Tuba' 8 milyona yakın izlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam Caretta caretta 'Tuba' 8 milyona yakın izlendi
ABONE OL

Caretta caretta 'Tuba'yı 7 milyon 767 bin kişi izledi

Muğla'da yaralı bulunup, tedavi sonrası uydu takip cihazı takılarak, denize bırakılan caretta caretta 'Tuba', 40 ayda 19 bin 500 kilometre yol katetti. 'Tuba'nın rotasını gösteren harita ise 7 milyon 767 bin kişi tarafından görüntülenip, izlendi

Caretta caretta 'Tuba' 8 milyona yakın izlendi
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı İztuzu Plajı'ndaki Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER), caretta caretta türü deniz kaplumbağaları üzerindeki araştırmalarını sürdürüyor.

DHA'nın haberine göre bölgede yaralı bulunan kaplumbağalar da merkezde tedavi edilerek, tekrar doğal yaşam alanları olan denize bırakılıyor.

2019 yılında yaralı bulunan caretta caretta türü deniz kaplumbağasına 'Tuba' adı verildi. DEKAMER'de tedavi edilen 25 ile 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen dişi, 'iribaş' cinsi deniz kaplumbağası, üzerine uydu takip cihazı takılarak, 28 Ağustos 2019'da tekrar İztuzu Plajı'ndan denize bırakıldı.

Geçen sürede 'Tuba', 19 bin 500 kilometre yol katederek, İyon Denizi açıklarına ulaştı. 'Tuba'nın rotasını gösteren harita ise 7 milyon 767 bin kişi tarafından görüntülenip, izlendi.

"İZLEME ÇALIŞMALARI SINIRLI"

DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, uydu takip çalışmalarının, maliyetleri nedeniyle kısıtlı sayıda yürütülebilen çalışmalar olduğunu belirterek, "Kısıtlı kaynaklar dünyada genellikle deniz kaplumbağalarının doğal yaşam alanlarının tespitine yönelik ilerliyor.

Bununla birlikte çok büyük emek verilen ve tekrar doğal yaşama kazandırılan bireylerin doğaya uyum kapasitesi ve başarısının tespit edilebildiği izleme çalışmaları ise oldukça sınırlıdır. 'Tuba', hem Türkiye'de hem de dünyada uzun rehabilitasyon süreci sonunda izlenen kaplumbağalar arsında yerini aldı" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Dedikodu hakkında tüm bildiklerimiz yanlış mı? Dedikodu yapanlar daha başarılı!
YAŞAM Dedikodu hakkında tüm bildiklerimiz yanlış mı?
Kaçkar Dağları'nda heliski heyecanı başladı
YAŞAM Kaçkar'da başladı... Dünyada sayılı yerde yapılıyor
Kaman'ın besmeç yemeği coğrafi işaretle tescillendi
YAŞAM Coğrafi işaretle tescillendi! Dövülerek yapılıyor
9 Ocak Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları | Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı, sayfası
YAŞAM 9 Ocak Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları
9 Ocak Pazartesi 2023 On Numara sonuçları! On numara sonuçları sorgulama
YAŞAM 9 Ocak Pazartesi On Numara sonuçları
Doğru olduğuna inanamayacağınız 12 enteresan bilgi! Daha önce hiç duymamış olabilirsiniz
YAŞAM Doğru olduğuna inanamayacağınız 12 enteresan bilgi! ...
Patates salatasının en lezzetli hali! Yoğurtlu patates salatası nasıl yapılır?
YAŞAM Patates salatasının en lezzetli hali!
Karşı taraf size ne söylüyor? Beden dili hareketleri ve anlamları! Örnekleri, nasıl anlaşılır?
YAŞAM Karşı tarafın beden dili ne söylüyor?
Güzel koku sevenler buraya! Bu yöntemler çamaşırlarınızın mis gibi kokmasını sağlıyor!
YAŞAM Bu yöntemler çamaşırlarınızın mis gibi kokmasını ...
Yeni yıl aşkla geldi! 2023'te aradığı aşkı bulacak 5 burç
YAŞAM Yeni yıl aşkla geldi! 2023'te aradığı aşkı bulacak 5 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.