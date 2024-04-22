3 AY ÖNCE SİNYALİ KESİLDİ

Dalyan İztuzu Plajı'ndan kumsala bırakıldıktan sonra 2 ayını Marmaris açıklarında geçiren, daha sonra bir ayda Yunanistan'a ulaşan Tuba, Malta, İtalya, Bosna-Hersek, Arnavutluk, Karadağ ve Hırvatistan kıyılarına uğrayarak Adriyatik'ten veri ulaştırmaya devam ederken 3 ay önce sinyal kesildi. DEKAMER Başkanı Prof. Dr. Yakup Kaska, sadece Türkiye'de değil, dünyada da tanınan Tuba'nın, 4 yıl kadar uzun süredir takip edilen tek kaplumbağa olduğunu anlattı.

Yakup Kaska, "Cep telefonuyla çok konuşuruz, pili çabuk biter, bazen konuşmayınca 3 gün sürer, Tuba'nın pilinin ömrü de 4 yıl sürdü. Bu süreç içerisinde Tuba'dan haber aldık, ancak pili bittiği için de yaklaşık 3 aydır maalesef sinyal alınamıyor. Bu kaplumbağanın 4 yıl boyunca dakika dakika nerelerde dolaştığının bilgisi şu an dünyada başka hiçbir yerde yok" dedi.