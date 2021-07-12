Carole Hakko hayatını kaybetti

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Kanser hastası çocukların dileklerini yerine getirmek için kurulan Bir Dilek Tut Derneği'nin (Make-A-Wish Türkiye) Başkanı Carole Hakko (65), yaşamını yitirdi.

İş insanı Alan Hakko ve Romina Hakko'nun annesi olan Carole Hakko, bir süredir pankreas kanseri tedavisi görüyordu. Kansere yenilerek vefat eden Hakko'nun cenazesinin İngiltere'ye götürüleceği, cenaze töreninin orada yapılacağı öğrenildi.

Make A Wish Derneği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Çok değerli kurucu başkanımız Carole Hakko'nun yakalandığı yaman hastalıkla verdiği cesur mücadelenin ardından aramızdan ayrılışını derin bir üzüntü ile duyuruyoruz. Carole Hakko, her zaman kalbimizde en sevgili "Başkanımız" olarak kalacak.