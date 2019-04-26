Çarpışma ekranlara gelen son bölümde Kadir, Ivan’ın izini ve inini bulur. Ancak her şey daha yeni başlayacak, ölüm bir Kadir’in bir Ivan’ın kapısını çalacaktır. İşte, Çarpışma 20. yeni bölümden ilk sahne. Çarpışma 19. son bölüm izle...
ÇARPIŞMA 20. YENİ BÖLÜMDEN İLK SAHNE
‘Çarpışma’ merakla beklenen yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!
ÇARPIŞMA’NIN 19. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?
Çarpışma’nın bu akşam ekrana gelen 19. bölümünde; Ivan, bombanın uzaktan kumandasına basınca, kendi adamlarının içinde olduğu arabadaki bomba patladı. Cansız’ın, Kadir’in arabasına bomba yerleştiren Başkomiser Ahmet’i takip ettiği, onu tehdit ederek Kadir’in arabasındaki bombayı etkisiz hale getirttiği ve başka bir bombayı Ivan’ın adamlarının arabasına koydurduğu ortaya çıktı. Ivan’ın adamları patlayan bombanın ardından Kadir’lerin üzerine bu kez mermi yağdırdı. Bu anlarda da sahneye Cansız’ın adamları çıktı ve Ivan’ın adamlarını öldürerek, Kadir, Zeynep, Cemre ve Kerem’i kurtardı.
Kadir bir yandan Ivan’ın, diğer yandan da kendisini koruyan kişinin kim olduğunu öğrenmenin peşine düştü. Kadir ve Veli’nin de Ivan’ı bulma konusunda işbirliği yaptıkları anlaşıldı. Plana göre Veli, Ivan’ın tuzağına düşmüş gibi davrandı. Kadir de Veli’nin üzerindeki cihazdan Ivan’ın gizlendiği yeri tespit etti. Kerem ve Cemre, Cemre’nin fikri ile Yakup’u ve Meral’i bulmak için Demir’den yardım istemeye gitti. Cemre, Demir’le konuştu ve onu Meral’i kurtarma konusunda yardım etmeye ikna etti. Yakup, Demir’in oyununa geldi ve Kerem onu yakaladı. Kerem, Yakup’un yer göstermesi ile Meral’i buldu ve kurtardı. Yakup ise Kerem’in elinden kaçmayı başardı.
Kadir, Ivan’ın saklandığı yeri buldu. Onu öldürmek üzereyken, Ivan’ın adamları Veli’yle görüşmeye geldiğini zanneden Zeynep’i yakaladı. Kadir silahını bırakmak zorunda kaldı. Ivan, Kadir’e kendisini koruyanın Cansız, Veli’ye de ailesini katletme emrini verenin yine Cansız olduğunu söyledi. Kadir, Veli ve Zeynep duyduklarıyla şoke oldu. Ivan; Kadir, Veli ve Zeynep’i öldürmek üzereyken Cansız ve adamları ansızın içeriye girdi. Cansız, Ivan’ı öldürdü, Kadir, Zeynepve Veli’yi de son anda ölümden kurtardı.
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