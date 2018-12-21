Çarpışma 6. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından merak ediliyor. Çarpışma'da nefesler tutuldu. Zeynep kızına kavuşabilecek mi? Adalı'nın Veli için hazırladığı büyük plan nasıl sonuçlanacak? İşte Çarpışma 5. son bölümü ve 6. yeni bölüm fragmanına dair detaylar...

ÇARPIŞMA 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çarpışma 6. yeni bölümü dizinin bu akşam yayınlanan bölümünün ardından merak konusu oldu. Ancak Çarpışma yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Çarpışma 6. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz detaylar haberimizde olacak.

ÇARPIŞMA 5. SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Veli’nin ateşiyle siper alan Adalı, Zeynep’i bulma umuduyla gözünü kırpmadan tehlike çemberinin içine girdi. Veli’nin elinde rehin olan Zeynep korkusuzdur, asla geri adım atmaz ve kızını görmeyi başardı. Zeynep ne pahasına olursa olsun kızını kurtarmaya kararlı. Veli, telefonla Adalı’ya ulaştı ve Zeynep’le ilgili imalı sözler ederek Adalı’nın bam teline bastı.

ÇARPIŞMA 5. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Yakup; Belma, Demir ve Selim’in yanlarına kadar gelip, Belma’ya kendisini hatırlattı. Yakup’un bu cüretkâr çıkışı karşısında Belma’nın eli ayağı boşaldı. Cemre, Kerem’i cezaevinden çıkarmak için gerekli adımları attı. Demir, Cemre’nin bu fikrine, onu şaşırtacak bir teklifle karşılık verdi.

Veli, Adalı’yı çılgına çevirecek, onu darmadağın edecek yeni bir hamle daha yaptı. Veli aynı anlarda Zeynep’i de kızının hayatı ile tehdit ederek, çok zor bir tercih yapmaya itti. Öfkesi büyüyen ve iyiden iyiye bilenen Adalı da, Veli’ye karşı bir oyun kurdu.

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