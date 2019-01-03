Çarpışma 7. yeni bölümü bu akşam neden yok? sorusu, izleyiciler tarafından araştırılıyor. Çarpışma dizisi normalde her hafta Perşembe günleri saat 20.00'de SHOW TV ekranlarında oluyor. Ancak dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. İşte Çarpışma dizinine dair detaylar...

ÇARPIŞMA BU AKŞAM NEDEN YOK?

Çarpışma'nın bu akşam yayınlanması gereken yeni bölümü yayın akışında bulunmayınca, izleyiciler dizinin yeni bölümünün neden yayınlanmadığını araştırmaya başladı. Her sene yeni yıla girilirken, diziler için yapılan reklam anlaşmaları yenileniyor. Bu sürecin işleyişine bağlı olarak diziler 1 ila 3 hafta boyunca yayınlanmayabiliyor.

ÇARPIŞMA 7. YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Çarpışma'nın bu akşam yayınlanmayan7. yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Yayıncı kuruluştan resmi bir açıklama gelmedi. Yukarıda da belirttiğimiz gibi dizinin reklam anlaşması tamamlandığında yeni bölümleriyle yayınlanmaya devam edecektir. Çarpışma 7. yeni bölümü ile ilgili detaylı bilgi gelir gelmez, ayrıntılar haberlerimizde olacak.

ÇARPIŞMA 6. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kerem, Cemre’nin başına silah dayayan Yakup’un üzerine atıldı. İkili boğuşurken silah patladı ve Kerem vuruldu. Cemre, Demir’e haber verdi. Cemre ve Demir, Kerem’i; onun Cemre’yi bıçakladığı villaya getirdi. Cemre’nin dışarı çıktığı bir sırada Demir, Belma’yı aradı ve Kerem’i ölüme terk edeceğini ağzından kaçırdı. Demir’in konuşmasını duyan Kerem gizlice evden çıktı ve Kadir’in evine geldi. Yarası ağır olan Kerem yere yığıldı.

ADALI, ZEYNEP’İN NEDEN GİTTİĞİNİ ÖĞRENDİ!

Galip’e çok öfkeli olan Zeynep, yıllardır içinde biriktirdiği nefreti onun yüzüne haykırırken, Adalı’yı polis olduğu için terk ettiğini ve onu hep sevdiğini de itiraf etti. Adalı bu anlara kulak misafiri oldu ve Zeynep’in gerçekte kendisini neden terk ettiğini öğrendi.

CEMRE, DEMİR’İN İHANETİNİ ÖĞRENDİ!

Demir, Cemre’ye, Selim’in Veli’nin avukatlığını yaptığını söyledi. Cemre, Selim’in karşısına çıktı ve ondan hesap sordu. Diğer yanda Meral, Cemre’ye ulaştı ve ikili buluştu. Meral, Cemre’nin varlığını bildiği ama görmediği videodaki görüntüleri ona izletti. Cemre, Belma ve Demir’in ihanetini kendi gözleriyle gördü.

ADALI YIKILDI!

Adalı, Veli’yi alt etmeyi planladığı oyununa Zeynep ve Galip’i de dahil ederek harekete geçti. Kadir, Haydar’dan operasyonun gizli tutulmasını istedi. Haydar büyük bir hata yaptı ve Kadir’in ekibini operasyona zamansız bir şekilde dahil etti. Haydar’ın hatası pahalıya patladı ve Kadir’in planı açığa çıktı. Veli, Zeynep ve Galip’i avucunun içine aldı. Adalı’nın önüne de büyük bir engel çıkardı. Veli, Aylin’in yaşaması için Zeynep’e Galip’i öldürmesi gerektiğini söyledi. Zeynep bunu şiddetle reddetse de Veli, Zeynep’in eline bir silah verdi. Silahı onunla birlikte tuttu, tetiği Zeynep’le birlikte çekti ve Galip vuruldu.

GEÇMİŞİN SIR PERDESİ ARALANDI!

Geçmişte Adalı, Veli’nin uyuşturucu işine bulaştığını öğrendi ve ona suçüstü yaptı. Veli, Adalı’ya teslimatı zamanında yapamazsa ailesinin katledileceğini söyledi. Bu sırada Kadir, bir anlığına silahını hedefindeki Veli’den uzaklaştırdı. Veli bu fırsatı değerlendirdi ve kaçtı. Ailesinin katledileceğini bilen Veli, süratle evine ulaşmaya çalıştı. Aynı anlarda Kadir de Veli’nin evinin yolunu tuttu. Ama ne Kadir ne de Veli, katillerden önce eve yetişemedi. Veli’nin babası, annesi, kız kardeşi ve erkek kardeşi katledildi. Veli bütün ailesini, her şeyini kaybetti ve bunun sorumlusu olarak da Kadir’i gördü.

YENİ BÖLÜMDE HEYECAN DAHA DA ARTIYOR!

Adalı – Veli savaşında şimdi neler yaşanacak? Veli’nin elindeki Zeynep ve Aylin’in başına ne gelecek? Kerem’e ne olacak? Demir ve Belma’nın ihanetini öğrenen Cemre ne yapacak? Tüm bu sorular ve daha fazlası ‘Çarpışma’nın yeni bölümünde yanıt bulacak.

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