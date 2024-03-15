Carraro Imoco Volley Conegliano-Eczacıbaşı Dynavit: 3-2 (MAÇ SONUCU)
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında İtalya temsilcisi A. Carraro Imoco Volley Conegliano'ya deplasmanda 3-2 mağlup oldu.
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında konuk olduğu İtalya temsilcisi A. Carraro Imoco'ya 3-2 yenildi.
Finale yükselecek ekibin belli olacağı rövanş maçı, 20 Mart Çarşamba günü İstanbul'da yapılacak.
Salon: Palaverde
Hakemler: Konstantin Yovchev (Bulgaristan), Vasileios Vasileiadis (Yunanistan)
A. Carraro Imoco: Haak, Cook, Kruijf, Wolosz, Plummer, Fahr (Gennaro, Gennari, Lubian, Bardaro, Lanier,
Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Stevanovic, Elif Şahin, Gray, Beyza Arıcı, Boskovic (Şebnem Simge Aköz, Tuna Aybüke Özel, Voronkova, Naz Aydemir Akyol,
Setler: 26-28, 20-25, 25-14, 25-22, 18-16
Süre: 135 dakika (33, 29, 23, 27, 23)