Fındığın alt kuşak, orta kuşak ve bir üst kuşak denilen alanlarda farklı tarihlerde hasadının yapıldığını anlatan Sağlam, "Bu yıl 114 bin ton fındık rekoltesi bekliyoruz. Ama ihracatçı firmalar 116 bin ton gibi bir rekolte bekliyor. Toplamda Türkiye genelinde Ordu'dan sonra en çok fındık üretimi yapan il olarak ikinci sıradayız. Çarşamba Ovası'nda hasat ağustos ayının 15 ile başladı. Ama alt kesimlerde 8 Ağustos'ta başladı. Bir üst kuşak dediğimiz bölgeler var orada da 23 Ağustos'ta hasat başlayacak" dedi.