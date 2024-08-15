Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Çarşamba Ovası'nda fındık hasadı başladı | Son dakika haberleri

        Samsun'un Çarşamba Ovası'nda fındık hasadına başlandı

        Türkiye'nin önemli tarım ürünleri arasında ilk sırada bulunan fındığın Çarşamba Ovası'nda hasadına başlandı. Samsun Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, kentte 1 milyon 240 bin dekar alanda fındık üretimi yapıldığını söyledi. Karadeniz Bölgesi'nde özellikle nemli alanlarda kahverengi kokarcanın bulunduğuna işaret eden Sağlam, "Geçen yıl kahverengi kokarca ile çok mücadele ettik. Bu yıl fındık bahçelerimizde daha az ama biz hasat sonrasında hemen mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 18:34 Güncelleme: 15.08.2024 - 18:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Türkiye'nin önemli tarım ürünleri arasında ilk sırada bulunan fındığın Çarşamba Ovası'nda hasadına başlandı.

        2

        Ovada fındık, bahçelere serilen file örgüler sayesinde kolayca toplanıyor. Sabah saatlerinde bahçelerine giren çiftçiler, fındığı silkeleyerek filenin üzerinden topladıktan sonra çuvallara koyuyor. Toplanan fındıklar traktör kasalarına konularak kurutulmak için harmana götürülüyor.

        3

        Samsun Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Samsun'da 1 milyon 240 bin dekar alanda fındık üretimi yapıldığını söyledi.

        4

        Fındığın alt kuşak, orta kuşak ve bir üst kuşak denilen alanlarda farklı tarihlerde hasadının yapıldığını anlatan Sağlam, "Bu yıl 114 bin ton fındık rekoltesi bekliyoruz. Ama ihracatçı firmalar 116 bin ton gibi bir rekolte bekliyor. Toplamda Türkiye genelinde Ordu'dan sonra en çok fındık üretimi yapan il olarak ikinci sıradayız. Çarşamba Ovası'nda hasat ağustos ayının 15 ile başladı. Ama alt kesimlerde 8 Ağustos'ta başladı. Bir üst kuşak dediğimiz bölgeler var orada da 23 Ağustos'ta hasat başlayacak" dedi.

        5

        Sağlam, fındık bahçelerinde file sistemi oluşturulmasının hasatta kolaylık sağladığına işaret ederek, "Filelerin yüzde 50'sini Bakanlığımız sağlıyor, yüzde 50'sini ise çiftçimiz ödüyor. Hasatta hem aflatoksinsiz hem de işçi maliyeti bu şekilde düşüyor. Çiftçilerimiz müracaat etsin ve filelerden alsınlar istiyoruz" ifadesini kullandı.

        6

        Karadeniz Bölgesi'nde özellikle nemli alanlarda kahverengi kokarcanın bulunduğuna işaret eden Sağlam, şunları dile getirdi: "Geçen yıl kahverengi kokarca ile çok mücadele ettik. Bu yıl fındık bahçelerimizde daha az ama biz hasat sonrasında hemen mücadele etmeye devam edeceğiz. Mücadele durmayacak. Bahçelerimizde bir tane kahverengi kokarca kalmayana kadar devam edeceğiz. Çiftçilerimizin mücadeleye bizimle birlikte devam etmelerini istiyoruz."

        7

        Fındık üreticisi Kamil Özay ise yıllık ortalama 6 ila 8 ton arasında fındık üretimi yaptığını belirtti.

        8
        9
        #yerel haberler
        #çarşamba ovası
        #fındık
        #Samsun
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Filistin lideri Abbas, TBMM'ye hitap etti
        Filistin lideri Abbas, TBMM'ye hitap etti
        Manisa, Çanakkale ve Bolu'da orman yangını: Tarihi yarımada ziyarete kapatıldı
        Manisa, Çanakkale ve Bolu'da orman yangını: Tarihi yarımada ziyarete kapatıldı
        15 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        15 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Sağlık Bakanlığı'ndan M Çiçeği açıklaması!
        Sağlık Bakanlığı'ndan M Çiçeği açıklaması!
        Çöp ev vakası! Evden 4 kamyon çıkarıldı
        Çöp ev vakası! Evden 4 kamyon çıkarıldı
        Ciple kadına çarptı! Yakalandı, serbest
        Ciple kadına çarptı! Yakalandı, serbest
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Özel hastaneye silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı: 1'i doktor 11 gözaltı
        Özel hastaneye silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı: 1'i doktor 11 gözaltı
        Transferde son dakika!
        Transferde son dakika!
        Fed yetkilisinden faiz indirimi açıklaması
        Fed yetkilisinden faiz indirimi açıklaması
        Eray Yazgan tek tek açıkladı
        Eray Yazgan tek tek açıkladı
        6 saatte tamamlandı! 1680 metrekarelik çiçekten halı
        6 saatte tamamlandı! 1680 metrekarelik çiçekten halı
        Aydemir Akbaş yoğun bakımda
        Aydemir Akbaş yoğun bakımda
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        İnsanlar, 44 ve 60 yaşına geldiğinde iki hızlı yaşlanma dalgası yaşıyor
        İnsanlar, 44 ve 60 yaşına geldiğinde iki hızlı yaşlanma dalgası yaşıyor
        Zaha, Konya'ya götürülmedi
        Zaha, Konya'ya götürülmedi
        Bu fotoğrafta ne görüyorsunuz?
        Bu fotoğrafta ne görüyorsunuz?
        Sarai Sierra cinayeti
        Sarai Sierra cinayeti
        "İran İsrail'i düşman olarak görmüyor"
        "İran İsrail'i düşman olarak görmüyor"
        Kendini açık artırmaya çıkardı
        Kendini açık artırmaya çıkardı