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Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınav giriş yerleri açıklandı! Bekçilik sınav giriş yerleri sorgula (E-Devlet)

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavı giriş yerleri açıklandı. Sınav giriş belgelerine e-Devlet kapısı üzerinden e-Devlet şifresi ile ulaşılmaktadır. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavı 20 Ekim 2018 Cumartesi günü uygulanacak. İşte tüm ayrıntılar

13.10.2018 - 09:27 | Güncelleme:

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı, Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavı için duyuru yayımlamıştı. 11 Ekim tarihinde de yazılı sınav giriş yerleri e-Devlet üzerinden açıklandı. Yazılı sınavlar  İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Çorum, Sivas, Gaziantep, Elazığ, Erzurum, Batman illerinde uygulanacak.

ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİ YAZILI SINAVI UYGULAMA DUYURUSU

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavı 20 Ekim 2018 Cumartesi günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Adaylar sınav giriş belgelerini 11 Ekim 2018 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr internet adresinden alabileceklerdir.

 SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

SINAV UYGULAMASI

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavına, 09-23 Temmuz 2018 tarihleri arasında şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar alınacaktır.

Sınavda 100 soru sorulacak ayrıca sınav süresi 120 dakika olarak belirlendi. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavında çoktan seçmeli 5 (beş) seçenekli testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı kullanılacaktır.

Kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, kan şekeri ölçüm cihazı ve benzeri) hariç sınava gelirken yanlarında; çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlarla, depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, databank, sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not defteri vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri bulunan adaylar sınav binasına alınmayacaktır,

Adaylar sınava gelirken yanlarında iki adet siyah uçlu kurşun kalem, silgi ve kalemtraş bulunduracaklardır. Ayrıca adaylar sınava şeffaf şişe içinde su getirebileceklerdir.

Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, geçerlik süresi devam eden pasaport veya sürücü belgesi) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Nüfus cüzdanlarını değiştirmek için Nüfus Müdürlüklerine başvuru yaparak, nüfus cüzdanları Nüfus Müdürlüklerince alınan adaylar, Nüfus Müdürlüklerince kendilerine verilen fotoğraflı ve imzalı veya mühürlü geçici kimlik belgesi/ kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabilecektir.

Sınav soruları ve cevap anahtarları 22 Ekim 2018 tarihinde https://www.pa.edu.tr/ internet adresinden yayımlanacaktır.
Sınav sonuç bilgileri 07 Kasım 2018 tarihinden itibaren meb.gov.tr ile https://www.pa.edu.tr/ internet adreslerinden yayımlanacaktır.

SINAV KONULARI

Sınav konuları 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı ve öncesi müfredat programlarından oluşmaktadır.

KONULAR

SORU SAYISI

Türkçe                                         ( Ortaöğretim düzeyi )

20

Sosyal Bilgiler                              ( İlköğretim düzeyi )

15

Fen Bilgisi                                    ( İlköğretim düzeyi )

15

Hayat Bilgisi                               ( İlköğretim düzeyi )

15

Matematik                                   ( İlköğretim düzeyi )

15

Genel Kültür                                (Ortaöğretim düzeyi )

20

GENEL TOPLAM

100

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
 

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Her soru eşit puan ağırlığına sahiptir. Başarı puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil

Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 69. maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7. maddesinin ikinci fıkrasına eklenen “Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.” hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.

İLETİŞİM ve DUYURU

Sınavla ilgili bilgilendirmeler ve iletişim için adaylar;

Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi "444 0 632” 0 (312) 413 32 47 - 48
Polis Akademisi Başkanlığı 0 (312) 462 86 49 - 0 (312) 499 70 02 numaralı telefonlardan

SINAV İTİRAZLARI
 

Adaylar, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının https://www.pa.edu.tr/ internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 2 (iki) iş günü içerisinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçlarının https://www.pa.edu.tr/, meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet


adreslerinde ilan edildiği tarihten itibaren en geç 2 (iki) iş günü içerisinde Polis Akademisi Başkanlığına yapacaklardır.

İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara Polis Akademisi Başkanlığı tarafından bildirilecektir.

Adaylar itiraz başvurularını, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 20 TL (yirmi TL KDV Dâhil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.
Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imza, adres ve ekinde dekontu olmayan dilekçe ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

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