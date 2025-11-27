Casademont Zaragoza: 88 - ÇİMSA ÇBK Mersin: 58 | MAÇ SONUCU
FIBA Kadınlar EuroLegue D Grubu altıncı ve son haftasında ÇİMSA ÇBK Mersin, deplasmanda İspanya temsilcisi Casademont Zaragoza'ya 88-58 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte grubu sonuncu sıradan tamamlayan ÇİMSA ÇBK Mersin, yoluna play-off turundan devam edecek.
Pabellon Principe Felipe Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk periyodunu 25-19 önde tamamlayan ev sahibi ekip, soyunma odasına 40-34 üstünlükle gitti.
İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren Casademont Zaragoza, son çeyreğine 66-44 önde girdiği karşılaşmayı 88-58 kazandı.
Grubu tek galibiyetle son sırada bitiren ÇİMSA ÇBK Mersin, yoluna FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turundan devam edecek.