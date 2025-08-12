Cate Blanchett'ten sürpriz 'Squid Game' açıklaması

Ünlü Güney Kore dizisi 'Squid Game'in final bölümündeki şaşırtıcı sahnede Oscar ödüllü oyuncu Cate Blanchett, sürpriz bir giriş yapmıştı. Final sahnesinde, oyunlara katılımcı seçen kişi, Los Angeles şehir merkezindeki bir ara sokakta görülüyordu. Yanında ise yeni bir yüz olarak şık bir takım elbise giymiş Cate Blanchett vardı ve elindeki 'ddakji' adlı oyun kartlarını katılımcı adaylarına uzatıyordu.

Tıpkı birinci sezonda tokat atan oyuncu seçici gibi Blanchett de sürekli tokat atarken görülüyordu. Bu sahne, seyircilerin kafasında tek bir soru bıraktı: Bu, Blanchett’in dizinin geleceğinde yeniden rol alacağı anlamına mı geliyordu?

Cate Blanchett, kısa bir rolle konuk oyuncu olarak yer aldığı Squid Game'de yeniden rol alıp almayacağı hakkında konuştu. Variety'ye açıklama yapan Avustralyalı oyuncu, teklifin tamamen beklenmedik bir şekilde geldiğini anlatırken; “Los Angeles’ta her yerde çekim yaptıkları için herkesin haberdar olduğu bir durumdu. Bir anda böyle bir teklif geldi. Kendi takımımı getirmem söylendi" dedi.

Dizide oynanan Güney Kore oyununun kurallarını hızlıca öğrenmesi gerektiğini belirten Cate Blanchett, “Dört-beş farklı çekim planı vardı. Her sahnede neye ihtiyaçları olduğunu biliyorlardı ve bana sahneler tek tek verildi. Ama bu, en gizemli işlerden biriydi" şeklinde konuştu.