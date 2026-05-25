Catherine Zeta-Jones ve Michael Douglas'ın kızları profesyonel oyuncu oldu

Hollywood'un gözde çiftlerinden Catherine Zeta-Jones ve Michael Douglas, kızları Carys'in profesyonel sahneye ilk çıkışına hazırlanmasından dolayı çok gururlular. Oyuncu çiftin 23 yaşındaki kızları, Anton Çehov'un klasik oyunu 'Martı'nın New York'ta önümüzdeki ay sahnelenecek yapımında başrolü üstlenecek.

Carys, şöhret düşkünü ve bir aşk üçgenine karışan hevesli bir oyuncu olan Nina rolünü canlandıracak. Bu rolü daha önce sahnede Saoirse Ronan, Emilia Clarke, Carey Mulligan, Natalie Portman ve Helen Mirren gibi isimler canlandırmıştı.

Carys'in Daily Mail'e konuşan bir arkadaşı, 56 yaşındaki Catherine Zeta-Jones ve 81 yaşındaki Michael Douglas'ın, kızlarının son başarısından çok gurur duyduklarını söyledi.

Geçen yıl Brown Üniversitesi'nden film ve uluslararası ilişkiler alanında lisans derecesiyle mezun olan Carys, yine Brown Üniversitesi mezunu Sarah Yannic ve Kieran Gettel-Gilmartin ile birlikte rol alacak.

Carys geçen yıl People dergisine verdiği röportajda, "Tiyatroyla büyüdüm ve okulda oyunculuk eğitimi almadım, bu yüzden böylesine bilgilendirici bir sanat ortamında olmaktan mutluyum" demişti.

"ÜNLÜLÜĞÜN NE OLDUĞUNU BİLİYORLAR"

Douglas ile 25 yaşında Dylan adında bir de oğulları olan Jones, daha önce çocuklarının sanata olan tutkusundan bahsetmiş ve 2021'de şunları söylemişti: Michael ve ben, 'Biliyor musunuz, belki başka bir kariyer düşünmelisiniz' diyecek ilk ebeveynler olurduk, ama biz onların bu işe ne kadar tutkuyla bağlı olduklarını gördük. Ünlülüğün ne olduğunu biliyorlar. İyisiyle kötüsüyle, kusurlarıyla birlikte her şeyini biliyorlar. Ama onların tutkusu oyunculuk mesleği ve her tiyatro kampına katıldılar. Çocuklarım her yıl yaz kampına, Broadway çocuklarıyla birlikte tiyatro kampına gittiler ve çok, çok iyi iş çıkardılar.