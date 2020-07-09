Yapımcılığını Mia Yapım'ın üstlendiği Çatı Katı Aşk dizisi bu akşam 1. bölümü ile ekranlara gelecek. Kanal D'de yayınlanacak Çatı Katı Aşk dizisinde izleyicilerinde yakından tanıdığı oyuncular yer alıyor. İşte Çatı Katı Aşk dizisi oyuncuları ve konusu...

ÇATI KATI AŞK DİZİSİNİN KONUSU

Çatı Katı, geniş ve sımsıcak bir aileye iki yabancı misafirin dahil olmasıyla başlar. Dayanışmayla ve birbirine tutunarak yaşayan bu aileye minik bir “yalan”la katılan Ateş ve Yasemin, bu çatının altında önce aşkla çarpışacak, sonra yalanlarıyla sınanacak ama zaman içinde dostluğu, paylaşmayı ve sevgiyi göreceklerdir. Çatı Katı, hayata yeni atılanların, sırtında dünyaları taşıyanların, yuvayı ilmek ilmek örenlerin yani bizim, hepimizin hikayesidir aslında. Ama hepsinden öte bir aşk hikayesidir… Karakterleri birbirine taban tabana zıt, farklı sosyal sınıflardan ve kültürlerden gelen Ateş, Ayşen, Demir ve Yasemin'in ailelerini karşılarına alma pahasına aşklarında direnmelerinin hikayesidir. Hayat gençleri yine boylarından büyük dertlerle baş başa bırakırken, hasretini duyduğumuz bu aile, kuvvetli bağlarıyla her şeyin üstesinden gelip bir arada kalmayı başarabilecek midir?

ÇATI KATI AŞK OYUNCULARI KİMLER?

FURKAN ANDIÇ KİMDİR?

Furkan Andıç , 4 Nisan 1990 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Furkan Andıç baba tarafından aslen Trabzon, anne tarafından ise aslen Boşnak kökenlidir. Eğitimini Bilgi Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü’nde okurken yatay geçiş yaparak Yeditepe Üniversitesi Görsel İletişim ve Tasarım Bölümü’nde tamamlamıştır. Küçük yaşlardan beri basketbol oynayan Furkan Andıç; Darüşşafaka, Pamukspor, Işık Spor ve Marmara Koleji’nin yıldız takımlarında oynamıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2011 yılında rol aldığı Kolej Günlüğü dizisi ile yaşamıştır.

EZGİ ŞENLER KİMDİR?

Ezgi Şenler, 28 Ocak 1993 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Modern Dans Bölümü’nde tamamlamıştır. 9 yaşında Ankara Devlet Opera ve Balesi’nde Çocuk Balesi Bölümü’ne iki yıl eğitim almıştır.

YİĞİT KİRAZCI KİMDİR?

Yiğit Kirazcı, 17 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklam Bölümü’nden mezun oldu. 2007 yılında yayınlanan Son Tercih adlı dizi ile kameralar karşısına geçmiştir.

RENAN BİLEK KİMDİR?

Renan Bilek, 6 Ekim 1968 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Galatasaray Lisesi mezunudur. Lise yıllarında Leke adlı bir müzik grubunda yer almış, gitar ve basgitar kullanmıştır. Grup dağıldıktan sonra 1998 yılında yine Leke adında bir albüm yapmıştır.

TÜLAY GÜNAL KİMDİR?

Tülay Günal, 9 Eylül 1970 tarihinde Kastamonu’da dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nde eğitim aldı. Mezun olduktan sonra İstanbul'da bir süre şarkıcılık yaptı. 1993 senesinde Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu olarak çalışmaya başladı, birkaç sezon sonra Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. 2007 yılı itibarıyla, Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev yapmaktadır.