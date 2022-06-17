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Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da akılalmaz olay! 5 evi soyan hırsızı tablet ele verdi! - Güncel haberler
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Bursa'da hareketli anlar! Çatıdan çatıya kovalamacayı tablet bitirdi

Bursa'da 5 evi soyan kadın hırsız, çaldığı tabletten yapılan konum tespiti ile yakayı ele verdi. Çatıdan çatıya yaşanan kovalamaca sonu yakalanan kadının 21 suçtan kaydı ortaya çıktı. Pişman olduğunu söyleyen kadın, yanında olduğunu ve kaçtığını söylediği arkadaşına da sitem etti. Kadının yakalanma anları ve sonrasında yaşananlar kameraya yansıdı

Bursa'da akılalmaz olay! 5 evi soyan hırsızı tablet ele verdi! - Güncel haberler
Çatıdan çatıya kovalamacayı tablet bitirdi!
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İHA

Bursa'da 5 evi soyan kadın hırsız, çaldığı tabletten yapılan konum tespiti ile polis tarafından yakalandı.

Olay, dün akşam saat 17.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Mollaarap Mahallesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, ev sahiplerinin dışarıda olduğu saati tespit eden biri kadın 2 hırsız, bir evin balkon camını kırarak içeri girdi.

İlk olarak girdikleri evde telefon, tablet ve değerli eşyaları çalan hırsızlar hemen bitişikteki evde karınlarını doyurdu. Burada dinlenen hırsızlar daha sonra bitişik düzende bulunan 3 eve daha girerek burada, altın, para, değerli eşyalar ve telefonları alıp kaçmaya çalıştığı sırada mahalle sakinleri tarafından fark edildi.

ÇATIDAN ÇATIYA KOVALAMACA

O sırada yan binada başka bir konuda ihbarı değerlendiren polis ekiplerinin de olaya müdahale etmesi sonucu evlerin çatısında kovalamaca yaşandı. Hırsızlardan erkek olanı kaçarken, kadın hırsız bir evin bahçe boşluğuna atlayarak saklanmaya çalıştı. Çalıntı olan tabletten konumu tespit edilen hırsız daha sonra polis ekipleri tarafından abluka altına alınan evlerden birinin çatı katında saklandığı sırada ekipler tarafından yakalandı.

21 SUÇTAN KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Kadının üzerinde ve sırtındaki çantada yapılan aramada ise, 30 adet iPhone telefon, 1 tablet, bir poşet altın, bir miktar çalıntı olduğu tespit edilen para, iki adet musluk başı ve peluş ayıcık bulundu.

Çalıntı mallar sahiplerine teslim edilirken şüpheli kadının yapılan kimlik sorgusunda daha önceden 21 suçtan kaydı olduğu öğrenildi. İfadesi alınmak üzere karakola götürülen Hülya K. (31) daha sonra adliyeye sevk edildi.

Polis otosuna bindirilirken gazetecilerin "Neden yaptın?" sorusuna ise, pişman olduğunu ve yanında olan bir arkadaşının da kaçtığını belirterek sitemde bulundu.

Polis ekipleri eşkâlini belirledikleri kaçan diğer hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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