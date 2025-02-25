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        Artvin'de kardan çatısı çöken ahırda can pazarı! Ekipler ve köylüler seferber oldu

        Artvin'in Hopa ilçesinde kar yağışı nedeniyle çatısı çöken ahırda can pazarı yaşandı. Olayın ardından köylülerin de destek olduğu ekipler çok sayıda koyun ve kuzuyu enkaz altından kurtarırken, 50 küçükbaş hayvan öldü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 12:34 Güncelleme: 25.02.2025 - 12:34
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        Çatısı çöken ahırda can pazarı!
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        Artvin'in Hopa ilçesinde kar yağışı nedeniyle bir ahırın çatısı çöktü. Olayda 50 küçükbaş hayvan öldü. Olayın ardından seferber olan ekiplerin kurtarma çalışması kameraya yansıdı.

        Can pazarının yaşandığı olay, Hopa ilçesinin Kopmuş mevkisinde Hüsnü Gümüşkaya'ya ait küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılan ahırda meydana geldi. Gece saatlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle ahırın çatısı çöktü; yaklaşık 300 küçükbaş hayvan enkaz altında kaldı.

        İhbar üzerine, Artvin AFAD ekipleri ve HOPAK gönüllüleri olay yerine sevk edildi. Köy yolu, iş makinesi yardımıyla açılarak, ekiplerin çalışmaları için uygun hale getirildi.

        Beş saat süren zorlu çalışmaların ardından, enkaz altındaki çok sayıda koyun ve kuzu sağ olarak kurtarıldı. Yaralı hayvanlar ise veteriner hekimler tarafından tedavi altına alındı. 50 hayvanın ise öldüğü belirlendi.

        Ahırın sahibi Hüsnü Günüşkaya yaptığı açıklamada, "Gece bir anda ahırın çatısı çöktü. Çok sayıda hayvan telef oldu. 150'ye yakın kuzum var. Hepsi dışarda kaldı. Eğer bir yardım yapılmazsa çadır gibi, kuzularda kısa sürede hayatını kaybede bilir" dedi.

        HOPAK ekip lideri Emin Üçüncü da "Hopa ile Kemalpaşa ilçemiz arasında bulunan Kopmuş mevkisinde gece bir vatandaşımızın küçükbaş hayvanlarının bulunduğu ahırın çatısı çöktüğü ihbarını aldık. Hızlı bir şekilde olay yerine intikal ettik. Yaklaşık beş saat süren çalışma sonrası bir metre karın altında canlı ve telef olmuş hayvanları çıkardır" diye konuştu.

        Veteriner hekim Yunur Onur Morgül ise "Ağılların büyük bir kısmı kökmüş, içerisinde koyunlar ve kuzular, gebe hayvanlar vardı. Yaklaşık 20 ölü çıkardık ama kuzulardan çok zayiat var. Yaralı hayvanlar var onların sabaha kadar durumlarını katip edeceğiz. Acilen buraya çadır lazım" ifadelerini kullandı.

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