Çatlak kurabiye tarifi klasik kurabiye tariflerine benzese de pişince farkı anlarsınız. Sade kurabiyeyi limonla tatlandırıp hafif sarı renkteki iştah açıcı kurabiyeler yapabilirsiniz. Kurabiye yaparken hamurun dinlenmiş olması en önemli püf noktadır. Ayrıca kurabiye hamuru diğer hamurlardan daha fazla yoğurulmalıdır. Yani kıvamını alsa da kurabiyeyi yoğurmaya devam ederseniz lezzeti daha da başka olur. Peki çatlak kurabiye nasıl yapılır? İşte püf noktaları ile pratik ve değişik kurabiyeler listesinde yer alan sade çatlak kurabiye tarifi...

ÇATLAK KURABİYE TARİFİ

Malzemeleri;

2 adet yumurta

1,5 çay bardağı toz şeker

1 su bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 limon suyu

1 adet limon kabuğu rendesi

Aldığı kadar un

Pudra şekeri (üzeri için kullanılacak?

Nasıl yapılır?

Çatlak kurabiye tarifine yumurta ile şekeri güzelce çekerek başlayın. Köpürünce sıvıya limon suyu ve limon kabuğu rendesini de ekleyip karıştırmaya devam edin. Elenmiş unu, vanilya ve kabartma tozunu karıştırıp ortasını açın. Karıştırdığınız şeker yumurta karışımını ekleyip karıştırıp yoğurun. Kulak memesi kıvamına gelen hamuru yaklaşık yarım saat buzdolabında dinlendirin. Ardından yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye kurabiye hamurundan küçük yuvarlak yaparak sıra sıra dizin. Önceden ısıtılmış 108 derecelik fırında üzerleri çatlayıp içi pişene dek pişirin. Soğuyunca üzerine pudra şekeri serperek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

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