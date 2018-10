Çavuşoğlu, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında konuştu;

"Suudi Arabistan'ın bu durumu kabul etmesi önemlidir. Şeffaf, sağduyulu bir tutum sergilemiştir. Bu durumun aydınlatılması için her türlü tutumu sergilemiştir. Maalesef konsolosluk binası ve araçların aramasında geç kalınmıştır. Biz Suudi Arabistan dahil, işbirliği yapacağımızı söylemişizdir.

Neticede bir ortak çalışma grubu kurma kararı aldık. Bizim topraklarımızda olsa dahi, başka ülke toprakları sayılıyor Viyana Anlaşması'na göre. Türkiye kararlıdır, soruşturma, genişletilerek ve derinleştirilerek devam ediyor. Elde edilen bulguları paylaşıyoruz. Diğer taraftan uluslararası bir soruşturma talebi olursa, BM ve uluslararası bir kuruluş soruşturma açtı, elde edilen bilgilerin bulguların verilmesi gibi şeffaf bir işbirliği yaparız.

Başsavcılığın yürüttüğü soruşturmanın içinde Suudi Arabistanlı herhangi bir kişi yok. Siyasi boyutu da var işin. Cumhurbaşkanımız iki kez Kral Selman ile görüştü. Her şey açığa çıkana kadar, ne olduğunu ortaya çıkana kadar soruşturma devam eder."

"Çok sayıda Dışişleri Bakanıyla temasta olduk. Tüm dünya tepki gösterdi. Bir insan, bir gazeteci kayboldu. Farklı, çelişkili bilgiler var. Dünya kamuoyundan çok güçlü ses geldi. Ülkelerden gelen açıklamalara bakılırsa, net tavır koyan oldu. İngiltere, Almanya, Fransa ortak açıklaması oldu. Ama esas, olay aydınlatıldığında nasıl tavır sergileyecekler göreceğiz."

"Herhangi bir ülkeyle bizdeki delilleri paylaşmadık. İstihbaratlar arasında iletişim olabilir. Ne olduğunu, ne bulduğumuzu anlatıyoruz. Amerika'da Kongre üyelerinden tepkiler geliyor. Ama bazı ülkelerden Suudi Arabistan'la ilişkileri bozmadan nasıl ilerleriz tutumu var."

ABD İLE İLİŞKİLER

"ABD'nin yaptırımları saçma sapan şeylerdi. Pastör Brunson meselesinde yargı kararını verdi. Amerika, bu kişi sadece din adamı, masum diyordu, ama yargı ne yaptı, cezayı verdi. Şahitler, deliller var. Uzun uzun incelemeler yapıldı. Amerika'nın şunu anlaması lazım, Türkiye şimdi bıraktı tutumu yanlıştır. ABD, bunun böyle olmayacağını gördü. Duruşma zamanında oldu, mahkeme kararını verdi, yattığı süreyle beraber serbest bırakıldı. Biraz ortam yumuşadı. Ama gerçekçi olmamız lazım. Türkiye ABD ilişkileri YPG'ye verdiği destekle, FETÖ'ye istediğimiz adımları atmamasıyla gerildi. Bu konuda ABD'den beklentilerimiz var. Halkbank davası, Hakan Atilla davası var.

"Münbiç yol haritasının artık ilerlemesi gerekiyor. Yakın zamanda ortak devriye başlayacak. Bu adımların bir an önce atılması lazım. Cumhurbaşkanımız Trump ile görüştü bu konuları. Biz de Ankara'ya ziyaretinde Mike Pompeo ile görüştük. Trump, görüşmesinin ardından hem Pompeo hem Mattis'i aramış Münbiç konusunda."

"Sadece bir kişinin serbest bırakılması ya da bırakılmaması ile ilgili değil geldiğimiz nokta, bizim farklı beklentilerimiz var. Cumhurbaşkanımız, siz kenara çekilin biz YPG'yi çıkartırız Münbiç'ten dedi. Umutlu olmalıyız. Umutlu olmanın dışında bunun olması gerektiğini söylüyoruz. "

"FETÖ'nün iadesiyle ilgili son delilleri de verdik. Pompeo Ankara'ya geldiğinde, darbeyi koordine edenler, kimlerle temastalar, Adalet Bakanlığı'na Dışişleri Bakanlığı'na verdik. FBI'ın yürüttüğü soruşturma var. FBI'dan bir ekip Ankara'ya geldi, tüm bilgi belgeleri onlarla paylaştık, Pompeo'ya da hatırlattık. Türkiye'de darbe girişimi yapmış, terör örgütünün orada yaşaması, iade edilmemesi kabul edilir değildir."

"Dörtlü zirve fikri Brüksel'de gelişti. Süreç bugüne kadar geldi. İki ülke Astana sürecinde aktör, biz Cenevre süreci de dahil hepsinde varız. Suriye konusunda en çok sonuç getiren ülke Türkiye olmuştur, özellikle İdlib mutabakatında. Yanıbaşımızda yangın var, bunu söndürmek için adım atıyoruz. Fransa ve ABD'den, daha önce de Rusya'dan YPG'nin de masada olmasını istediklerini duymuştuk. Ancak Rusya anladı ki, YPG bir terör örgütüdür. Bunu da herkesten daha iyi biliyor. Herkesin bir çıkarı var, ABD'ninki de İran'ı çıkartmak. Bizimki ise, Suriye'nin güvenliği. Herkes o olmasın, bu olmasın diyor."

" Yunanistan için her zaman popülizm her şeyden öncedir. Ege'de biz her şeyin barış çerçevesinde çözülmesini istiyoruz. Ancak Yunanistan bizi germeye çalıştığında, cevaplarını verip yerlerine oturtuyoruz. Bu konulara kafa yorması gerekiyor. Buna müsaade etmeyeceğimizi en iyi Yunanistan bilir."

"Kıbrıs Rum kesimi, sondaj yapıyorum, sonra bakarım diyor, o zaman kabul ediyorsan, şimdi niye yapmıyorsun. Burada bir oyun var. Kendilerine AB aracılığıyla bir çözüm bulunabilir dedik. Biz de bu amaçla platformumuzu aldık. KKTC'nin belirlediği bölgelerde sondaj, araştırma yapacağız. Bu ada etrafında rezervlerde iki tarafında hakkı var bölüşülmesi gerekiliyor."

