Çavuşoğlu'ndan AB'ye: Kıbrıs'taki faaliyetlerimizi artırırız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Çavuşoğlu'nun sözlerinden satır başları:

"Beklentimiz son derece net. Kıbrıs Türk tarafının hakları güvence altına alınsın. Bize yönelik adımları ters teper. Bize yönelik bir adım olursa bunun karşılığını veririz, Kıbrıs'taki faaliyetlerimizi daha da artırırız. Bizim teklifimiz, KKTC'nin teklifi son derece sade. Adanın etrafındaki kaynaklarda Kıbrıs Türklerinin hakkı var, bu hak garanti altına alınmalı."

"S-400'ler zaten bitmiş bir anlaşma. Milli Savunma Bakanlığımız gerekli açıklamayı yaptı. Herhangi bir sıkıntı yok. Süreç devam edecek."