AA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çerçevesinde İspanya'ya tıbbi malzeme desteğinde bulunduğu için Türkiye'ye teşekkür eden İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya'ya, "Dostlar bugünler içindir" mesajını gönderdi.

Çavuşoğlu, İspanyol mevkidaşı Laya'ya hitaben Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Dostlar bugünler içindir. Müttefikimiz İspanya'ya selamlar." ifadelerini kullandı.

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) April 1, 2020

Milli Savunma Bakanlığına ait fabrika ve dikimevlerinde yerli ve milli imkanlarla üretilen çeşitli tipte maske, tulum ve anti-bakteriyel sıvıdan oluşan sağlık malzemeleri, Kovid-19'la mücadele kapsamında TSK'ye ait uçakla İtalya ve İspanya'ya gün içinde gönderilmişti.

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İspanya Dışişleri Bakanı Gonzalez, Twitter'dan, Milli Savunma Bakanlığının konuya ilişkin mesajını paylaşarak ve Çavuşoğlu'nu da etiketleyerek, Türkiye'ye teşekkür etmişti.