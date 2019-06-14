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Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması!

AA

Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor

Çavuşoğlu

AA Editör Masası'nın konuğu olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, S-400 hava savunma sistemlerinin alınmasına ilişkin açıklama yaptı.

Çavuşoğlu, "Hiçbir şekilde geri adım atmayacağız. Bağımsız ve özgür millet olmak için kararlılığımızı devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"ABD bize yönelik olumsuz adımlar atarsa, bizim de atacağımız adımlar var. Amerika bu kararları aldı, biz de sessiz sedasız oturalım anlayışı yok artık. Bize yönelik olumsuz bir davranış olursa, biz de karşılığını vereceğiz."

"Yarın bize yönelik herhangi bir saldırı olduğu zaman NATO'nun bizi koruyacak bir kapasitesi yok. NATO bizim hava sahamızın yüzde 30'unu koruyabiliyor. Bizim en ihtiyacımız olduğu zamanda ABD, Hollanda Patriot bataryalarını geriye çekti. Bir tek İspanya ve İtalya bunları bıraktı. Elbette bu bir milli mesele. Muhalefetten de topluca bir bilgilendirilme talebi olursa elbette bunu yaparız. Muhalefete bilgi verme konusunda hiçbir tereddütümüz olmaz. Ama bu bilgileri almadan da Türkiye S-400'ü almasın şeklinde muhalefet etmesinler, birilerine hizmet etmesinler."

Astana sürecinin devam etmesinde fayda var. Bugüne kadar Suriye'de sahada ve masada bir gelişme olduysa, bunun sebebi Astana'da yer yer Soçi'de üç garantör ülkenin birlikte attığı adımlar sayesinde olmuştur. Bugün siyasi süreci konuşuyorsa, Astana ve Soçi süreçleri sayesinde olmuştur. İdlib ve Suriye genelinde ise, rejimin garantörü Rusya ve İran'dır. Biz rejime söz geçiremiyoruz mazeretini kabul etmeyiz. Ilımlı muhalefetten bir problem yok. İdlib'deki radikal muhalefeti rejimin kendisi İdlib'e gönderdi. Rusya'yla ateşkes için biz çalışıyoruz. Sahada istihabarıtımız ve askerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Dünkü atışların kasıtlı olduğunu düşünüyoruz. Gerekli mesajları verdik. Bir daha tekrar ederse, gereğini yaparız dedik. Rejimle muhalifler arasındaki güven artırıcı adımlarla beraber kalıcı çözümler üzerinde çalışmamız lazım.

Anayasa komisyonunda 3 tane liste var. Bunlardan biri sivil toplum listesi. Burada sıkıntı var. Sivil toplumu teslim etmeyen kişiler seçilmişti. Biz de BM'de itiraz ettik. Sonuçta 3 kişi değişsin 3 kişi kalsın pazarlığı vardı. Rusya 4+2 olsun dedi. Bunu da kabul ettik. BM de kabul etti. Şimdi Rusya'yı bekliyoruz. Anayasa komisyonu oturup hemen çalışmaya başlaması lazım ki, siyasi süreç başlasın.

Ayrıntılar geliyor...

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