Çavuşoğlu'ndan Venezuela açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarının satırbaşları şöyle:

VENAZUELA'DAKİ GELİŞMELER: Venezuela'daki problemin barışçıl şekilde çözülmesi gerekir. Venezuelalı yetkiler diyaloğa açık olduğunu söylemişlerdi. Ülke içinde huzuru tesis etmemiz lazım, halkın sandıktaki iradesine herkesin saygılı olması lazım.

KIBRIS ZİYARETİ: Verimli ve başarılı geçti. Kıbrıs sürecinde neler yapacağımızı değerlendirmek için gitmiştik. Federasyon için yapılan müzakereler sonuç vermedi. Kuzey Kıbrıs'ta bazı şeyleri dikte etmeye başladı. Biz de 'Tüm seçenekleri değerlendirelim, hangisiyle sonuca gidebiliriz, bunları konuşalım' dedik. Burada Sayın Akıncı'nın ne dediği önemli.