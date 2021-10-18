Çay, kahve ve içme suyu vaatli çağrı! 0:00 / 0:00

Son dönemde telefon yoluyla gerçekleşen dolandırıcılık yöntemlerine her gün bir yenisi daha ekleniyor. Özellikle 212 alan kodu ve sahte şirket isimleri kullanan bazı sözde firmalar, ya çekilişle hediye ya da herhangi bir üründe büyük bir indirim hakkı kazandınız diyerek vatandaşları ağlarına düşürmeye çalışıyor.

15 GÜN BOYUNCA ÇAY, KAHVE VE İÇME SUYU

'0 800' veya '0 888' ile başlayan ve çağrı bırakıp geri dönüş halinde para tuzağına dönüşen hatlardan sonra ortaya çıkan bu numaralar için ise internette yer alan şikayet sitelerine yorum yağıyor. Yıllardır bir türlü çözülemeyen bu soruna ise son zamanlarda tanıtım yaptığını iddia eden numaralar da eklendi. Şüphe uyandıran bu numaralardan biri "02126530185" numarasına ait. Bu numaradan gelen aramalarda, "İstanbul'da her gün 50 ailenin 15 gün boyunca çayını, kahvesini ve içme suyunu karşılıyoruz. Kampanyadan yararlanmak için 1'e basın" deniliyor.

ŞİKAYET YAĞIYOR

Vatandaşlar ise bu numaradan gelen aramalar hakkında, "Saçma sapan bir reklam. Çay, kahve, bilmem ne ücretsiz veriyorlarmış, 'Dolandırıcılar bu defa çay kahve dağıtıyor. Engelleyin' , '15 günlük çayımı kahvemi vereceklermiş.. Bu zamanda kim kime bedava bir şey verir ki', 'Bu arayanları sonuç alacak şekilde nasıl nereye şikayet edeceğiz bilmiyorum. Buna çözüm getirmek çok mu zor acaba. Her gün bunlardan bıktık vallahi', 'Çay kahve saçmalığı. İnanmayın daha neler göreceğiz. Bu zamanda kim kime bedava bir şey vermiş' şeklinde şikayetlerde bulunuluyor.

ÖNCE KAPI-DUVAR, SONRA ARADILAR

Habertürk olarak ise çay, kahve ve içme suyu vaadiyle çok sayıda kişiyi arayan bu numaraya ulaştık. Önce, "İstanbul'da her gün 50 ailenin 15 gün boyunca çayını, kahvesini ve içme suyunu karşılıyoruz. Kampanyadan yararlanmak için 1'e basın" anonsu ile karşılaştık. Anonsun ardından 1'e basınca ise yönlendirilen hatta herhangi bir kişi bakmayınca aramayı sonlandırdık. Kısa bir süre sonra ise aynı numaradan arandık. Arayan kişi bir tanıtım kampanyası düzenlediklerini ve kampanyaya katılanların evlerine 15 günlük tanıtım amaçlı su arıtma cihazı gönderdiklerini söyledi. 15 günlük kullanımın yanında çay ve kahve de hediye ettiklerini, kullanım süresi dolduğunda da bir anket ile cihazı geri alacaklarını kaydetti.

"İADE ETMEK İSTEDİK ALMADILAR"

İnternette yer alan bir diğer şikayet sitesinde ise, "2 adam ... marka su arıtma cihazı diye geldiler. Çeşme suyunu ve içme suyunu elektroliz ettiler. Daha sonra su arıtma cihazından bahsedip beğenmezsek 15 gün içinde geri verebileceğimizi söylediler. Kurulumunu yaptılar gittiler. Memnun kalmadım önceki sudan bir farkı olmadığını anladım, cayma hakkımızı kullanmak istediğimizi ve ürünü iade etmek istediğimizi söyledik. Şimdi iade kabul etmiyorlar" ifadeleri yer aldı.

"ORJİNAL OLMAYAN ÜRÜNLER SATIYORLAR"

Bu tür kampanyaları sorduğumuz bir su arıtma servisi yetkilisi ise, dikkat çeken bilgiler verdi. Yıllardan bu yana telefon yoluyla bu şekilde tanıtımların düzenlendiğini kaydeden şirket yetkisi, "Maalesef bu tür durumlarda iyi niyetli kişilerle karşılaşmıyoruz. Genellikle bahsettikleri markanın sadece logosunu kullanıp orijinal olmayan ürünler satıyorlar. Tanıtım vaadiyle de bu ürünleri aslında satmaya çalışıyorlar. Arıtma cihazlarına ise bazen tatlandırıcı özellikli filtre koyup tüketicileri yanıltıyorlar. Bu açıdan çoğu zaman bu tür kampanyaların iyi niyetli olmadığını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.