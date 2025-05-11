ÇAYKUR 1.500 mevsimlik işçi alıyor! Kimler ÇAYKUR 1.500 mevsimlik işçi alımına başvuru yapabilir?
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), 1.500 mevsimlik işçi alımı için başvuru sürecini başlattı. 9-13 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek başvuruların ardından kura çekimiyle asil adaylar belirlenecek. Başvurular, İŞKUR'un resmi internet sitesi www.iskur.gov.tr üzerinden ya da İl ve İlçe Müdürlükleri aracılığıyla yapılabilecek. İşte, ÇAYKUR'un 1.500 kişilik mevsimlik işçi alımıyla ilgili merak edilen tüm ayrıntılar…
ÇAYKUR, beden işçisi, mevsimlik işçi ve çay eksperi gibi çeşitli pozisyonlarda toplam 1.500 kişilik işçi alımı gerçekleştirecek. 9 Mayıs’ta başlayan başvurular, 13 Mayıs 2025 tarihine kadar devam edecek. Adaylar başvurularını, İŞKUR’un resmi internet sitesi www.iskur.gov.tr üzerinden ya da İl ve İlçe Müdürlükleri aracılığıyla yapabilecek. Peki, başvuru şartları neler ve hangi pozisyonlar için alım yapılacak? İşte, ÇAYKUR’un 1.500 kişilik işçi alımına dair merak edilen detaylar…
ÇAYKUR 1.500 İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI NASIL?
- Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde işçi ihtiyacı bulunan yaş çay fabrikalarımıza 931 mevsimlik beden işçisi (tahmil-tahliye),
- 405 Meslek Lisesi ve dengi okul mezunu ile MYO Mezunu teknik kariyerli mevsimlik işçi,
- MYO Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi Bölümü mezunu 60 çay eksperi,
- Rize ili Ambarlık Çay Fabrikasına 50 engelli ve 30 eski hükümlü mevsimlik işçi,
- Trabzon ili Karaca Çay Fabrikasına 10 engelli ve 6 eski hükümlü mevsimlik işçi,
- Artvin ili Muratlı Çay Fabrikasına 6 engelli ve 2 eski hükümlü mevsimlik işçi olmak üzere 1.500 işçi noter kurası ile işe (MYO Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi Bölümü mezunları hariç) alınacak.
ÇAYKUR 1.500 İŞÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ
İşe girmek isteyen işçi adayları 09.05.2025-13.05.2025 tarihleri arası İş Kurumu İl ve İlçe Müdürlükleri aracılığıyla veya www.iskur.gov.tr resmi internet sitesinden müracaat edebileceklerdir. İşçi adayları ikamet ettikleri İl ve ilçe için bildirilen iş yerlerinden sadece biri için iş başvurusu yapacaktır.
ÇAYKUR 1.500 İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde işe alınacak mevsimlik işçiler, 22 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 09.00 da Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonunda İŞKUR nihai listeleri esas alınarak (MYO Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi Bölümü mezunları hariç) noter tarafından yapılacak olan kura çekimiyle belirlenecektir.
ÇAYKUR 1.500 İŞÇİ ALIMI ŞARTLARI
İş başvurusunda bulunacak mevsimlik çay eksperi adaylarının;
1- 18-50 yaş aralığında,
2- MYO Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi bölümü mezunu, 3- 2024 KPSS Ön lisans P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olması,
01.01.2025 tarihi dahil 31.03.2025 dahil tarihleri arasında 90 gün sigortalı çalışan olmamak şartı aranacaktır.
İş başvurusunda bulunacak mevsimlik teknik kariyerli İşçi adaylarının;
1- 18-50 yaş aralığında,
2- Meslek Lisesi- Teknik Lise ve Meslek Yüksek Okullarının ilgili bölümlerinden mezun Olması (Ek-2)
3- Müracaat edeceği işyerinin bağlı bulunduğu İlin il ve ilçesinde ikamet etme.
4- Vardiyalı düzende, tozlu ortamda ve bedenen çalışmasında sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmaması.
5- Başvuruda bulunacak işçi adayları ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde 01.01.2025 tarihi dahil 31.03.2025 dahil tarihleri arasında 90 gün sigortalı çalışan olmamak şartı aranacaktır.
İş başvurusunda bulunacak mevsimlik beden işçisi (tahmil-tahliye) adaylarının;
1- 18-50 yaş aralığında,
2- Erkek,
3- En az İlkokul mezunu,
4- Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme (Rize ili için ilçe bazlı)
5- Vardiyalı düzende, tozlu ortamda ve bedenen çalışmasında sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmaması.
6- Başvuruda bulunacak işçi adayları ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde 01.01.2025 tarihi dahil 31.03.2025 dahil tarihleri arasında 90 gün sigortalı çalışan olmamak şartı aranacaktır.
İş başvurusunda bulunacak mevsimlik engelli ve eski hükümlü işçi adaylarının;
1- En az İlkokul mezunu,
2- Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme, Şartlarını taşımaları gerekmektedir.
3- Başvuruda bulunacak işçi adayları ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde 01.01.2025 tarihi dahil 31.03.2025 dahil tarihleri arasında 90 gün sigortalı çalışan olmamak şartı aranacaktır.