Çaykur Rizespor-Başakşehir: 3-2 (MAÇ SONUCU)
Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 14. haftasında ağırladığı Başakşehir'i 3-2 mağlup etti. Karadeniz ekibinde Ibrahim Olawoyin, 12 ve 90+2'de attığı gollerle maça damgasını vurdu.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Gol düellosu şeklinde geçen mücadeleyi ev shibi Rizespor son dakikalarda bulduğu golle 3-2 kazandı.
Karadeniz ekibine üç puanı getiren golleri 12 ve 90+2'de Ibrahim Olawoyin ile 17'de Dal Varesanovic kaydetti.
Başakşehir golleri ise 6'da Krzysztof Piatek ile 45'te Jerome Opoku'dan geldi.
Rizespor bu sonuçla 21'e yükseltirken, düşme hattındaki Başakşehir ise 12 puanda kaldı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Mert Güzenge, Deniz Caner Özaral, Abdullah Uğur Sarı
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Hojer (Dk. 89 Pinchi), Olawoyin, Shelvey, Zeqiri, Varesanovic (Dk. 80 Gaich), Sauerbeck (Dk. 70 Benhur Keser), Minchev (Dk. 89 Halil İbrahim Pehlivan)
RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois, Duarte, Opoku, Lima, Abeid (Dk. 88 Karzev), Emirhan İlkhan (Dk. 58 Onur Ergün), Berkay Özcan, Deniz Türüç (Dk. 71 Serdar Gürler), Figueiredo (Dk. 88 Keny), Piatek
Goller: Dk.12 ve 90+3 Olawoyin, Dk. 17 Varesanovic (Çaykur Rizespor), Dk. 6 Piatek, Dk. 45+2 Opoku (RAMS Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 82 Abeid, Dk. 90+5 Dubois (RAMS Başakşehir), Dk. 90+4 Mocsi, Dk. 90+7 Olawoyin (Çaykur Rizespor)