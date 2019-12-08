Süper Lig'in 14. haftasında yarın İstikbal Mobilya Kayserispor'a konuk olacak Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı Hasan Kartal, deplasmanda üç puan hasretine son vermek için mücadele edeceklerini söyledi.

Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde iç sahada iyi bir çıkış yakaladıklarını ancak bunu deplasmana henüz yansıtmayı başaramadıklarını belirtti.

Bu sezon deplasmanda oynadıkları 6 maçta sadece 4 puan toplayabildiklerini anımsatan Kartal, "İç saha maçlarında yakaladığımız puan ortalamasını deplasmana yansıtabilirsek, ligdeki hedeflerimize ulaşmamız çok daha kolay olacak. Bunun için çalışıyoruz. İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında kazanıp, deplasmanda üç puan hasretine son vermek için mücadele edeceğiz. Oyuncularımıza güveniyorum. İnşallah maç sonunda sevinen taraf olmak istiyoruz." dedi.

Kartal, Kayserispor'un son haftalarda ekonomik zorluklarla boğuştuğunu ve olağanüstü genel kurul gerçekleştirdiğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Kayserispor Kulübünün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Türkiye'nin ilk Süper Lig kadın başkanı Berna Gözbaşı'nı tebrik ediyorum. Çok zorlu bir süreçte takımın başına geçme görevini kabul etti. Türk futbolunda birçok kulüp ekonomik sıkıntılarla mücadele ediyor. İnşallah rakibimiz de bu zor günleri atlatır. Ekonomik istikrar çok önemli. Daha önce de açıklamıştım, başkanlar ve yönetimler dilediği gibi transfer yapmamalı. 'Nasıl olsa gelecekte ben yokum' denerek, kulüplerin gelecekleri zora sokuluyor. Her başkan kendi dönemindeki borçlardan sorumlu olmalı. Yetkililer bu işe el atmalı. Aksi takdirde camiaları çok daha zor günler bekliyor."

Kayserispor'da bazı oyuncuların takımdan ayrıldığını, kendilerinde ise sakat futbolcular bulunduğunu ifade eden Kartal, sahaya çıkan oyuncuların her zaman en iyisi için mücadele verdiğini sözlerine ekledi.