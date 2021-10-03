Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında henüz galibiyetle tanışamayan Çaykur Rizespor'a konuk oluyor.

ÇAYKUR RİZESPOR - GALATASARAY

SAAT: 19.00

HAKEM: Ali Palabıyık

YAYIN: beIN SPORTS 1

STAT: Çaykur Didi

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Boyd, Holmen, Selim Ay, Cemali, Djokovic, Dabo, Umar, Boldrin, Sabo, Pohjanpalo

TEKNİK DİREKTÖR: Hamza Hamzaoğlu

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Alpaslan, Nelsson, Aanholt, Berkan, Cicaldau, Taylan, Feghouli, Babel, Mostafa Mohamed

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

Ligde geride kalan 7 maçta 3 galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, topladığı 11 puanla haftaya 10. sırada girdi. Bu sezon henüz galibiyetle tanışamayan Karadeniz temsilcisi ise 7 karşılaşmada aldığı 1 puanla son sırada bulunuyor.

Galatasaray'a rakip olduğu son üç Süper Lig maçının ikisini kazanan Çaykur Rizespor (1M), daha önceki 29 karşılaşmada aldığı galibiyet sayısına ulaşmak istiyor (3G 6B 20M).

Geçen sezon Çaykur Rizespor'a konuk olduğu Süper Lig maçını 4-0 kazanan Galatasaray (Kasım 2020), 2005'ten bu yana üst üste iki Rize ziyaretinden 3 puanla dönemiyor.

Süper Lig tarihinde en fazla gol yediği takım olan Galatasaray'a (92) rakip olmaya hazırlanan Çaykur Rizespor'un, sarı-kırmızılılardan (26) daha fazla mağlup olduğu tek rakibi Beşiktaş (27).

Süper Lig'de geride kalan yedi haftalık süreçte 1 puan toplayabilen Çaykur Rizespor (1B 6M), Ankaragücü'nden (2011/12'de 1) bu yana bir sezonun ilk sekiz maçında en az puan kazanan takım olma tehlikesiyle karşı karşıya.

Deplasmanda oynadığı son üç Süper Lig maçında 7 puan bırakan Galatasaray (2B 1M), daha önceki 12 karşılaşmada kaybettiği puan miktarını geride bıraktı (10G 2M)

41. RANDEVU

Galatasaray ile Çaykur Rizespor, ligde 41. kez karşı karşıya geliyor. Taraflar arasında 1979-1980 sezonundan itibaren yapılan 40 lig maçından 26'sını Galatasaray, 7'sini Rizespor kazandı, 7 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.

Sarı-kırmızılı ekibin 92 golüne, yeşil-mavililer 41 golle karşılık verebildi.

RİZE'DEKİ MAÇLAR

Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'de Rize'de 21. kez karşı karşıya geliyor. Taraflar arasında Rize'de geride kalan maçlarda Galatasaray 12, ev sahibi ekip 5 kez galip geldi, 3 maç ise berabere bitti. Rize'de Galatasaray'ın 43 golüne, Çaykur Rizespor 24 golle karşılık verdi.

FARKLI SKORLAR

Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında lig maçlarında en farklı skorlu galibiyeti 1987-1988 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı. Çaykur Rizespor ise Galatasaray karşısındaki en farklı galibiyetini 2-0'lık skorla elde etti.

Bu arada, 2001-2002 sezonunda Rize'deki maçı Galatasaray 6-3 kazandı. Filelerin toplam 9 kez havalandığı bu karşılaşma, iki takım arasında geride kalan 40 müsabaka içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan Galatasaray, Çaykur Rizespor ile ligde yaptığı 40 maçın 37'sinde fileleri havalandırdı, gol bulamadığı 3 maçı deplasmanda kaybetti.