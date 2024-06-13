Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Çaykur Rizespor, Giannis Papanikolaou'yu transfer etti - Futbol Haberleri

        Çaykur Rizespor, Giannis Papanikolaou'yu transfer etti

        Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Yunan orta sahası oyuncusu Giannis Papanikolaou'yu kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 15:39 Güncelleme: 13.06.2024 - 15:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çaykur Rizespor'a Yunan orta saha
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çaykur Rizespor, transfer çalışmalarına başladı. Yeşil-mavili ekip, Polonya’nın Rakow Czestochowa takımında forma giyen 25 yaşındaki Yunan orta saha oyuncusu Giannis Papanikolaou'yu 3 yıllığına kadrosuna dahil etti. Sağlık kontrolünden geçen genç orta saha oyuncusu için İstanbul'da imza töreni düzenlendi.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor'umuz Polonya’nın Rakow Czestochowa takımından Giannis Papanikolaou'yu kadrosuna kattı. Yunanistan Milli Takımı'nda da forma giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Giannis Papanikolaou, kendisini 3 yıllığına yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Yeni transferimiz Giannis Papanikolaou’ya 'Hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yarın serinlik ve sağanak geliyor! Peki bayramda hava nasıl olacak?
        Yarın serinlik ve sağanak geliyor! Peki bayramda hava nasıl olacak?
        TCMB rezervlerinde rekor
        TCMB rezervlerinde rekor
        Atatürk'ün orijinal imzası: MSB paylaştı, bilinenden farklı
        Atatürk'ün orijinal imzası: MSB paylaştı, bilinenden farklı
        Ambulans vakası! Kornaya basıp yol istedi!
        Ambulans vakası! Kornaya basıp yol istedi!
        Terzic gitti, Nuri Şahin geliyor
        Terzic gitti, Nuri Şahin geliyor
        G7 Liderler Zirvesi, İtalya'da başladı
        G7 Liderler Zirvesi, İtalya'da başladı
        Temmuza kadar açılmayacak
        Temmuza kadar açılmayacak
        UNRWA Genel Komiseri Habertürk'e konuştu
        UNRWA Genel Komiseri Habertürk'e konuştu
        Midelerinden 1 buçuk kilo uyuşturucu çıktı!
        Midelerinden 1 buçuk kilo uyuşturucu çıktı!
        Bayramın en şanslı koçu
        Bayramın en şanslı koçu
        EURO 2024 başlıyor!
        EURO 2024 başlıyor!
        Kızını ve torununu öldürdü! Dede katliamı!
        Kızını ve torununu öldürdü! Dede katliamı!
        Milli coşku
        Milli coşku
        İklim değişikliği sebebiyle hamilelikte düşük riski!
        İklim değişikliği sebebiyle hamilelikte düşük riski!
        Yeşilçam'ın jönüne veda
        Yeşilçam'ın jönüne veda
        Müziği bıraktı, kripto para çıkardı
        Müziği bıraktı, kripto para çıkardı
        Testleri başarıyla tamamlandı: Cumhuriyet tarihinin ilk obüs ihracatı
        Testleri başarıyla tamamlandı: Cumhuriyet tarihinin ilk obüs ihracatı
        Yıllar sonra aynı karede
        Yıllar sonra aynı karede
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı
        TÜİK'ten enflasyon sepeti açıklaması
        TÜİK'ten enflasyon sepeti açıklaması