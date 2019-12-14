Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor, evinde Kasımpaşa'yı ağırlıyor.

ÇAYKUR RİZESPOR - KASIMPAŞA

STAT: Çaykur Didi

SAAT: 15:00

HAKEM: Ümit Öztürk

YAYIN: BeIN Sports 1

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Melnjak, Abarhoun, Talbi, Vetrih, Diomande, Abdullah, Boldrin, Samudio, Umar Aminu, Oğulcan

TEKNİK DİREKTÖR: İsmail Kartal

KASIMPAŞA: Fatih, Popov, Ben Youssef, Jorge Fernandes, Özgür, Sadiku, Aytaç, Quaresma, Hajradinovic, Mustafa, Koita

TEKNİK DİREKTÖR: Tayfur Havutçu

MAÇTAN NOTLAR

Karşılaşma öncesinde Çaykur Rizespor'un 17, Kasımpaşa'nın ise 12 puanı bulunuyor. Rizespor, evindeki son 3 maçı kazanmayı başardı. Kasımpaşa, Süper Lig'de son 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Çaykur Rizespor'da Barış, Moroziuk, Nill De Pauw ve Sasse sakatlıkları nedeniyle bu maçta yer alamayacak. Kasımpaşa'da ise kırmızı kart cezalısı Karim Hafez ile sakatlıkları süren David Pavelka, Mame Thiam, Yusuf Erdoğan ve Olivier Veigneau karşılaşmada forma giyemeyecek.