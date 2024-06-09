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        Çaykur Rizespor, stat zeminini "iyi bir futbolcu parasına" yeniliyor

        Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da kulüp başkanvekili Adnan Er, Çaykur Didi Stadı'nın yeni sezona yetiştirilmesi için çalışmalara başlandığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 14:22 Güncelleme: 09.06.2024 - 14:22
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da kulüp başkanvekili Adnan Er, Çaykur Didi Stadı'nın yeni sezona yetiştirilmesi için çalışmalara başlandığını söyledi.

        Adnan Er, AA muhabirine, 15 bin 332 seyirci kapasiteli stadın 2009'da inşa edildiğini hatırlattı.

        Kış mevsimide oynanan maçlarda özellikle sahada ciddi problemler yaşandığını anlatan Er, drenaj sistemlerinin yıllardır yenilenemediği için sahanın yağmurlu havalarda çamurlaştığını anlattı.

        Maç oynanması zorlaşan zemininin futbolcu sağlığını da tehdit eder hale geldiğini vurgulayan Er, "Saha zemin çalışmasına ligin bitmesi ile başladık. Altyapı çalışması profesyonelce yapılıyor. Real Madrid, Barcelona'nın sahası, Fenerbahçe, Galatasaray'ın altyapısı ile tamamen aynı. Burada soğutma ve ısıtma sistemi var. Vakum sistemi her şeyden önemli yağış nedeniyle." dedi.

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        Çim için yağışın çok zararlı olduğuna işaret eden Er, şu değerlendirmeyi yaptı:

        "Suyun sahada biraz fazla kalması durumunda çim kökleri çürüyor. Bölgede çim bakmak çok zor. İklim şartları açısından Rize dezavantajlı bir yer. Teknolojik altyapı olmadığı için çimi korumakta çok zorlanıyorduk. Bu anlamda çok ciddi bir adım attık. İyi bir futbolcu parası ödüyoruz. 1,2 milyon avro civarında anlaşmamız var. Stadın bakımı için 2 yıllık anlaşma süresi planlıyoruz. Sahayı yaptıktan sonra bakımını ilgili firmaya vererek burada profesyonel kadro oluşturacağız. İki türlü kazanımımız olacak. İyi bir saha, profesyonel bir ekip."

        "AĞUSTOSUN İLK HAFTASI BİTİRMEYİ PLANLIYORUZ"

        Adnan Er, stadı yeni sezona yetiştirmeye çalıştıklarının altını çizerek, "Planımız buna göre. Hava şartları belirleyici olacak. Ağustosun ilk haftası bitirmeyi planlıyoruz. Hava şartları iyi gitmezse belki bir hafta maçımızı dışarıda oynama durumumuz olabilir. Şu anda bunu düşünmüyoruz. Önemli olan sahanın yapılması. Bunun için adımlarımızı atacağız." diye konuştu.

        Ekipman anlamında eksikleri olmadığını belirten Er, "Bir çok Süper Lig takımından ekipman anlamında iyi durumdayız ama profesyonel eleman konusunda çok iyi olmayabiliriz. Bu süreçte onu kazanmış olacağız. Sadece burası için değil, antrenman sahalarımız için de bize bir avantaj olacak." ifadelerini kullandı.

        Er, stat bakımlarının çok pahalı olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Türkiye'de kulüplerin ekonomik ciddi sorunları var. Bu yatırımları yapmak kolay değil. Yapmanız yetmiyor, sürdürmek de kolay değil. Yapılan sahanın 10-15 yıl garantisi var. Stadımızın olduğu alanın iki tarafında yol var. İki tarafı çukur. Hem sıcak hem soğuk hava stada çöküyor. Stat iyi niyetle yapılmış ama çimin yaşaması ile ilgili iyi bir alan yok. Bütün bu sorunları aşmak için ekstra tedbirler alıyoruz. Stat zemininin üstünü çimler için örtüyoruz. Havalandırma sistemimiz var. Suni ışıklandırma sistemi var. Türkiye'de bu imkanları sağlayacak kulüp sayısı fazla değil. Rizespor geleceğe imza atmak, başarılı olmak için ciddi adımlar attı."

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