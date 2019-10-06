İsmail Kartal yönetimindeki Çaykur Rizespor ile Ünal Karaman'ın çalıştırdığı Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında karşı karşıya geliyor.

ÇAYKUR RİZESPOR: 0 - TRABZONSPOR: 0

(İlk yarı oynanıyor...)

SAAT: 19.00

HAKEM: Hüseyin Göçek

STAT: Didi

YAYIN: beIN SPORTS 1

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Dimitrios, Meljnak, Diomande, Attamah, Abdullah, Boldrin, Samudio, Oğulcan

YEDEKLER: Tarık, Aberhoun, Burak, Orhan, Atakan, Barış, Vetrih, Oğuz Kağan, Sasse, Scepovic

TEKNİK DİREKTÖR: İsmail Kartal

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Obi Mikel, A. Parmak, Sosa, K. Ahmet, Nwakaeme, Sörloth

YEDEKLER: Erce, Campi, Abdurrahim, Doğan, Fıratcan, Ahmet, Avdijaj, Sturridge

TEKNİKDİREKTÖR: Ünal Karaman

FIRTINA SERİ PEŞİNDE

Lige iyi başlayamayan Trabzonspor, Beşiktaş'ı geçtiğimiz hafta sahasında 4-1 mağlup ederek adından söz ettirmişti. Bordo-mavililer, Rizespor'u da yenerek galibiyet serisi yakalamayı ve üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

RİZE GALİBİYETE HASRET

Son 4 maçının ikisinde berabere kalıp ikisinde mağlup olan Çaykur Rizespor ise bu kötü seriyi bitirmek istiyor. Teknik direktör İsmail Kartal, Trabzonspor galibiyetiyle güven tazelemeyi amaçlıyor.