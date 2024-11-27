'Cazın Hafızası' Taksim Sanat’ta

İstanbul'un sanat ve kültür merkezi Beyoğlu, tarihinde ilk kez kendi adıyla gerçekleşen bir caz festivaline ev sahipliği yaptı. 15-17 Kasım’da gerçekleşen Beyoğlu Caz Festivali, Beyoğlu’ndaki birçok konser mekanı, sanat kolektifi, plakçı, sanat galerisi ve kamu kurumu ortaklığında hayat buldu.

Festival kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmet ve İletişim Grubu iştiraklerinden Kültür AŞ ortaklığıyla hayat bulan “Yolculuğa Bakmak: Cazın Hafızası" isimli sergi ise, Türkiye’deki caz tarihinin arşivini, dönemin toplumsal gelişmelerini de gözeterek araştırmayı ve görselleştirmeyi merkezine alıyor.