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        Haberler Spor Basketbol TKBL ÇBK Mersin: 87 - Nesibe Aydın: 76 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        ÇBK Mersin: 87 - Nesibe Aydın: 76 | MAÇ SONUCU

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında ÇBK Mersin, konuk ettiği Nesibe Aydın'ı 87-76 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 18:14 Güncelleme: 29.12.2024 - 18:14
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        ÇBK Mersin evinde hata yapmadı!
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında ÇBK Mersin, sahasında Nesibe Aydın'ı 87-76 yendi.

        Salon: Servet Tazegül

        Hakemler: Hüseyin Çelik, Seda Esen, Burak Erkan

        ÇBK Mersin: Howard 17, Anderson 11, Fauthox 8, Rupert 22, Pelin Derya Bilgiç 8, Asena Yalçın 8, Feride Şevval Akalan 8, Derin Yaya 2, Sinem Ataş 3

        Nesibe Aydın: Damla Gezgin 6, Wheeler 13, Wallace 4, Nared 21, Serfa 19, Merve Arı, Merve Uygül, Sevgi Tonguç 5, İlayda Güner 8

        1. Periyot: 24-17

        Devre: 52-36

        3. Periyot: 71-56

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