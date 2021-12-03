Karşılaşmanın ilk periyodunu 25-15 önde tamamlayan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, soyunma odasına 35-34 üstün gitti.
Mersin temsilcisi, üçüncü çeyreğini 57-54 önde geçtiği karşılaşmadan 75-68 galip ayrıldı.
Müsabakada 36 sayı kaydeden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin ABD'li oyuncusu Tiffany Hayes, galibiyette başrol oynadı.
Bu sonuçla 6'da 6 yapan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, C Grubu'nu lider tamamladı. Mersin ekibi, 4. hafta müsabakalarının ardından son 32 turuna yükselmeyi garantilemişti.
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda temsilcilerimizin diğer sonuçları:
Neve David Ramla: 89 - Bellona Kayseri Basketbol: 71
Prometey: 92 - Elazığ İl Özel İdare: 52
DVTK: 82 - OGM Ormanspor: 72
Panathinaikos: 85 - Hatayspor: 73
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