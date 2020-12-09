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Cc ne demektir?

Cc ne demek, Cc tanımı ve anlamı nedir,  Cc açılımı nedir, Cc Nedir TDK, Cc’nin kullanıldığı yerler nerelerdir? Gibi merak ettiğiniz soruların cevaplarına buradan ulaşabilirsiniz.

Cc ne demektir?

Cc Tanımı:

Cc kelimesinin anlamı; santimetre küp ve karbon kopya olarak kullanılır. Ölçü birimi olarak kullanılan Cc (Cubic Centimeter) santimetre küp demektir. Cc kelimesinin kullanıldığı bir diğer kısaltmanın açıklaması da (Carbon Copy) karbon kopyadır. Karbon kopya da E-posta uygulamasında kullanılır. Mektup, not veya E-posta gibi verilerin aynısının bir kopyasını göndermeye denir.

Cc Nedir TDK:

Müzik olarak anlam taşıyan cc, keman müzik aletinin göğüs ve sırt kısmının iki yanında ki c harfi şeklindeki oyuklar anlamına gelir.

Cc (Santimetre Küp):

Her tarafta 1 santimetre olan bir küp tarafından yapılan hacimdir. Bu sembol, cm- 3’tür. Ayrıca kısaltırsak Cc’dir. Bu eşittir 1 ml (bir litre binde biri olan bir mililitre)

1 santimetre küp = 1 cm 3 litre = 1 cc = 1 ml = 0.001.

Cc (Karbon Kopya):

Terim bugün ezoterik görünebilir, ancak “karbon kopya” bir zamanlar ofis yazışmalarında genel bir terimdi. Harfler yazıldığında veya el ile yazıldığında, yazılı yazılı belgenin kurşun kalem benzeri bir kopyasını bir dosyaya kaydedilebilen veya ek bir alıcıya gönderilebilen ikinci bir kağıda aktarmak için belgenin arkasına bir karbon kağıdı yerleştirildi.

Karbon kağıdı fotokopiler ve e-posta gibi elektronik mesajlaşma lehine sona ermiştir, ancak CC terimi çoğu e-posta programında da kullanılmaktadır. İnsanlar genellikle bir e-postanın kopyalarını, bir işlemde yer alan bir başkasına veya daha sonra bir konuyla ilgilenebilecek patronlarına veya çalışanlarına göndermek için kullanırlar.

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