Trabzon'un Araklı ilçesi Merkez Mahallesi'nde oturan Araklı İmam Hatip Lisesi öğrencisi 14 yaşındaki Erdoğan Macit, arkadaşlarıyla buluşmak için evden çıktı. Liseli genç yürüdüğü sokakta içi dolu bir poşet gördü. Poşeti yerden alan Macit, içine baktığında büyük şaşkınlık geçirdi. Poşette 100'lük desteler halinde büyük miktarda para olduğunu gören genç, paraları saymadan belediyeye giderek yetkililere teslim etti.



CEBİNDE 20 LİRASI VARDI



Kenan Taşkın'ın haberine göre, aslen Ağrılı olan ve babası inşaatlarda işçi olarak çalışan Erdoğan Macit, "Poşeti bulup içini açınca çok şaşırdım. Ben o kadar parayı bir arada bile görmedim. Cebimde 20 liram vardı, dürüm yemeye gidiyordum, parayı görünce almak saklamak hiç aklıma bile gelmedi. Belki çok ihtiyaçlı biridir, çok üzülmüştür diye düşündüm ve gidip belediyeye teslim ettim" dedi.



"CEP TELEFONUM HİÇ OLMADI"



6 kardeşi olan genç "Akranlarımın hepsinde cep telefonu var benim hiç cep telefonum bile olmadı, o kadar param olsaydı herhalde gidip bir cep telefonu alırdım" diye konuştu. İnşaatlarda işçilik yaparak ailesini geçindirmeye çalışan baba Abdurahman Macit de "Onunla gurur duyuyorum, iyi niyetli ve çok yardımsever biridir. Olması gerekeni yapmış" ifadelerini kullandı.



50 LİRA ÖDÜL



Gencin belediyeye teslim ettiği paranın hoparlörlerden yapılan anonsun ardından sahibine teslim edildiği bildirildi. Paranın sahibinin gence 50 lira ulaştırdığı öğrenildi. Liseli gencin hareketinin sosyal medyada duyulması üzerine yüzlerce kişi kendisini takdir eden yorumlar yaptı.

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