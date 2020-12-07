Çedene; fıstık familyasına mensup olan bir bitkidir. Farklı yörelerde; menengiç, çitlembik, bıttım, çıtlak, çöğre ve çıtlık gibi isimlerle anılır. Çalı türünde olan çedenenin meyvesi yaz aylarında olgunlaşır ve toz haline gelir. Meyvenin olgunlaşmış hali yeşil renktedir. Meyve vermediği diğer aylarda ise sadece çiçek açar. Meyvesi toplanırken ellere zeytinyağı sürülmesi gerekir. Aksi halde yoğun bir renge sahip olduğu için elleri boyar ve boya uzun süre çıkmaz. Toplanan meyveler güneşte birkaç gün kurutulur. Tadı antep fıstığını andırır. Kavrularak kuru yemiş şeklinde tüketilebilir. Ya da toz haline getirilerek menengiç kahvesi yapılabilir. Saplarında farklı boyutlarda yer alan lifler, kumaş yapımında kullanılır. Çedene; Türkiye’de daha çok Güneydoğu ve Doğu Anadolu’da Elazığ, Gaziantep, Siirt ve Şanlıurfa illerinde yetiştirilir. Genel olarak sıcaklığı ve kuru toprağı daha çok sever.

Çedenenin Kalorisi Ve Besin Değeri Nedir?

5 gr Çedenede;

Kalori: 30 kcal

Yağ: 2,58gr

Karbonhidrat: 0,82mg

Protein: 1,04gr

Çedenenin Faydaları Nelerdir?

Çedenenin yapısında vücudun üretemediği, dışarıdan günlük olarak alınması gereken 9 farklı esansiyel amino asit yer alır. Aynı zamanda vücudun demir mineraline olan ihtiyacının yarısını karşılamaya yetecek niteliktedir. Potasyum, kalsiyum, sodyum, fosfor, magnezyum, bakır, çinko, kadmiyum, selenyum, mangan mineralleri, A vitamini, C vitamini ve E vitamini, omega-3, omega-6 yağ asitleri, bitkisel protein, alfa tokoferol açısından zengin içeriğiyle vücuda birçok faydası bulunur.

Kanser Hastalığını Önler: Vücuttaki serbest radikallerin kontrolsüz bir şekilde çoğalmasını engelleyerek farklı türlerdeki kanser oluşumunun önüne geçer. Özellikle çok sık görülen akciğer kanserini tedavi etmede başarılıdır. Amino asit içeriği ile kanserli hücrelerin diğer organlara yayılmasını önler. Kanser hücreleriyle savaşan hücrelerin sayıca artmasına yardımcı olur.

Vücuttaki serbest radikallerin kontrolsüz bir şekilde çoğalmasını engelleyerek farklı türlerdeki kanser oluşumunun önüne geçer. Özellikle çok sık görülen akciğer kanserini tedavi etmede başarılıdır. Amino asit içeriği ile kanserli hücrelerin diğer organlara yayılmasını önler. Kanser hücreleriyle savaşan hücrelerin sayıca artmasına yardımcı olur. Bağışıklık Sistemini Güçlendirir: İçeriğinde yüksek oranda bulunan vitamin ve mineraller sayesinde vücudun koruyucu kalkanı olarak görev yapan bağışıklık sistemini destekler. Bu sayede özellikle kış aylarında çok sık görülen üst solunum yolu hastalıklarına ve mikrop ve virüslerin vücuda girmesiyle ortaya çıkan hastalıkların semptomlarına karşı daha güçlü bir savunma sistemi oluşur. Alfa tokoferol maddesiyle hücrelerin yapısını güçlendirir.

İçeriğinde yüksek oranda bulunan vitamin ve mineraller sayesinde vücudun koruyucu kalkanı olarak görev yapan bağışıklık sistemini destekler. Bu sayede özellikle kış aylarında çok sık görülen üst solunum yolu hastalıklarına ve mikrop ve virüslerin vücuda girmesiyle ortaya çıkan hastalıkların semptomlarına karşı daha güçlü bir savunma sistemi oluşur. Alfa tokoferol maddesiyle hücrelerin yapısını güçlendirir. Böbrek Hastalıklarını Tedavi Eder: Böbreklerde yapısal ya da çevresel sebeplere bağlı olarak meydana gelen kum ve taş gibi sorunların vücuttan atılmasına yardımcı olur. Vücudun tekrar kum ve taş üretmesinin önüne geçer. İçerisinde yer alan omega-3 ve omega-6 yağ asitleri böbrekleri güçlendirerek hastalık oluşumunu önler.

Böbreklerde yapısal ya da çevresel sebeplere bağlı olarak meydana gelen kum ve taş gibi sorunların vücuttan atılmasına yardımcı olur. Vücudun tekrar kum ve taş üretmesinin önüne geçer. İçerisinde yer alan omega-3 ve omega-6 yağ asitleri böbrekleri güçlendirerek hastalık oluşumunu önler. Sindirim Sistemini Düzenler: Sindirim sistemine bağlı olarak işlevini sürdüren organları ve dokuları büyük oranda destekler. Sindirim sorunlarında ortaya çıkan kabızlık ve ishali tedavi eder. Vücutta biriken atık maddelerin vücuttan atılmasını sağlar. İçerisinde yer alan potasyum minerali sayesinde bağırsaklardaki yararlı bakterilerin çoğalmasına yardımcı olur. Bu sayede gaz sorununun önüne geçilir.

Sindirim sistemine bağlı olarak işlevini sürdüren organları ve dokuları büyük oranda destekler. Sindirim sorunlarında ortaya çıkan kabızlık ve ishali tedavi eder. Vücutta biriken atık maddelerin vücuttan atılmasını sağlar. İçerisinde yer alan potasyum minerali sayesinde bağırsaklardaki yararlı bakterilerin çoğalmasına yardımcı olur. Bu sayede gaz sorununun önüne geçilir. Saç Köklerini Canlandırır: Çedenenin içerisinde yer alan; A vitamini ve C vitamini saç derisinde meydana gelen kepeklenmeyi engeller. Saç derisinin nemini kaybetmesi kepeklenmeye ve mantar oluşumuna neden olabilir. Çedene ise derinin kaybettiğini nemi tekrar kazandırır. Saçları kökten uca besleyerek, güçlendirir. Aynı zamanda sigara, egzoz dumanı, sıcak ve soğuk hava gibi etkenlerin yol açtığı saç dökülmesini önler.

Çedenenin içerisinde yer alan; A vitamini ve C vitamini saç derisinde meydana gelen kepeklenmeyi engeller. Saç derisinin nemini kaybetmesi kepeklenmeye ve mantar oluşumuna neden olabilir. Çedene ise derinin kaybettiğini nemi tekrar kazandırır. Saçları kökten uca besleyerek, güçlendirir. Aynı zamanda sigara, egzoz dumanı, sıcak ve soğuk hava gibi etkenlerin yol açtığı saç dökülmesini önler. Cilt Hastalıklarını Engeller: Sedef , egzama, roza ve zona gibi cilt hastalıklarının tedavisine yardımcı olur. Cilt yüzeyinde meydana gelen kızarıklık ve kaşıntının azalması için çedene bitkisiyle bakım yapılabilir. Aynı zamanda içerisinde yer alan çok sayıda vitamin ve mineraller sayesinde cildin nem dengesini belirli bir seviyede tutar. Çok sıcak ve soğuk havalarda cildin kaybettiği nemi tekrar kazanmasını sağlar. Bu sayede cilt yüzeyinde oluşan kuruluğu önler. Yaşın ilerlemesiyle birlikte ortaya çıkan kırışıklık, elastikliğin kaybedilmesi ve sarkma gibi yaşlılık belirtilerini azaltır.

Sedef egzama, roza ve zona gibi cilt hastalıklarının tedavisine yardımcı olur. Cilt yüzeyinde meydana gelen kızarıklık ve kaşıntının azalması için çedene bitkisiyle bakım yapılabilir. Aynı zamanda içerisinde yer alan çok sayıda vitamin ve mineraller sayesinde cildin nem dengesini belirli bir seviyede tutar. Çok sıcak ve soğuk havalarda cildin kaybettiği nemi tekrar kazanmasını sağlar. Bu sayede cilt yüzeyinde oluşan kuruluğu önler. Yaşın ilerlemesiyle birlikte ortaya çıkan kırışıklık, elastikliğin kaybedilmesi ve sarkma gibi yaşlılık belirtilerini azaltır. Kolesterolü Düşürür: Omega- 3 ve omega-6 yağ asitleri sayesinde yüksek kolesterolü kontrol altında tutar. Damar sertliği ve tıkanmasına neden olan kolesterol, kalbi de etkiler. Başta kalp tıkanıklığı olmak üzere, bazı sağlık sorunlarına zemin hazırlar. Çedene ise yüksek kolesterol sebebiyle kalp ve beyin damarlarında meydana gelen tahribatı büyük oranda önler. Aynı zamanda hormonlarda olumsuz bir etkiye yol açan kolesterol eksikliğini giderir. Kolesterol seviyesinde oluşan artıştan etkilenen organ ve dokularda meydana gelen sorunları tedavi eder.

Omega- 3 ve omega-6 yağ asitleri sayesinde yüksek kolesterolü kontrol altında tutar. Damar sertliği ve tıkanmasına neden olan kolesterol, kalbi de etkiler. Başta kalp tıkanıklığı olmak üzere, bazı sağlık sorunlarına zemin hazırlar. Çedene ise yüksek kolesterol sebebiyle kalp ve beyin damarlarında meydana gelen tahribatı büyük oranda önler. Aynı zamanda hormonlarda olumsuz bir etkiye yol açan kolesterol eksikliğini giderir. Kolesterol seviyesinde oluşan artıştan etkilenen organ ve dokularda meydana gelen sorunları tedavi eder. Mide Hastalıklarını Tedavi Eder: İçerisindeki alfa-tokoferol maddesi sayesinde midede ortaya çıkan hastalıkları önler. Özellikle mide üşütmesi, gastrit ve reflü hastalıklarına karşı etkilidir. Mide asidi seviyesini dengeler.

İçerisindeki alfa-tokoferol maddesi sayesinde midede ortaya çıkan hastalıkları önler. Özellikle mide üşütmesi, gastrit ve hastalıklarına karşı etkilidir. Mide asidi seviyesini dengeler. Öksürüğün kesilmesine oldukça yardımcı olmaktadır.

Balgamla seyreden öksürük için çok iyi bir ilaçtır. Balgamın söktürücü olması ile bilinir.

Nefes darlığı, solunum yolları hastalıkları için oldukça başarılıdır. Nefes açarak rahat nefes almayı sağlar.

Antiseptik özelliği sayesinde çok iyi bir mikrop öldürücüdür. Mikropların neden olduğu hastalıkları ortadan kaldırmaktadır.

Göğüs ağrılarını hafifleterek, göğsü yumuşatır.

Antiseptik özelliği sayesinde yaraların kolay tedavi edilmesine ve kolay kapanmasına yardımcı olmaktadır.

Hücrelerin yenilenmesini sağlayarak yaşlanmayı geciktirir ve kansere karşı oldukça başarılıdır.

Ayak terlemesini ve ayak kokusunu önlemeye yardımcı olur.

Beden yorgunluğunu azaltır ve zihin geliştirilmesine yardımcı olur.

Vücuttaki iltihapların temizlenmesi için savaşmaktadır.

Kan akışını hızlandırarak vücutta kan dolaşımını hızlandırır.

Çedene Kahvesinin Faydaları Nelerdir?

Çedene kahvesi, soğuk kış aylarında ortaya çıkan kuru öksürük, balgam gibi hastalık belirtilerini yok eder. Aynı zamanda içeriğindeki mineraller ile boğazın yumuşamasını sağlar ve öksürüğe neden olan etkenleri ortadan kaldırır. Ses tellerinin deforme olması sonucunda ortaya çıkan sesin kısılmasına karşı ses tellerini iyileştirir.

Antiseptik özelliği ile boğazın kurumasını engeller. Göğüste hastalık sonucu oluşan hırıltıyı azaltır ve göğsün yumuşamasına yardımcı olur. İçerisinde yer alan bitkisel protein ağız kokusunun oluşumunu engeller. Nefesin ferahlamasına ve uzun süre güzel kokmasına yardımcı olur. İnsan vücudunun demir ihtiyacının büyük bir bölümünü içeriğinde barındıran çedene, bu sayede vücuda dinçlik katar, halsizlik, yorgunluk gibi sorunları ortadan kaldırır. Aynı zamanda vücudun daha kuvvetli olmasına yardımcı olur.