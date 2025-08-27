Habertürk
        Cedi Osman: Bu takım sonuna kadar gider! - Basketbol Haberleri

        Cedi Osman: Bu takım sonuna kadar gider!

        A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın kaptanı Cedi Osman ve Alperen Şengün, Letonya maçının ardından açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2025 - 20:47 Güncelleme: 27.08.2025 - 20:47
        "Bu takım sonuna kadar gider!"
        A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın kaptanı Cedi Osman, Letonya galibiyetini değerlendirdi.

        Cedi Osman, "Tüm takımı tebrik ediyorum. Çok iyi hazırlandık. Maçın önemi çok büyüktü. Çok iyi başladık ve bitirdik. Sadece bir maç kazandık, turnuva devam ediyor. Böyle oynamaya devam edersek, çok güze şeyler olabilir. Maç maç gideceğiz." dedi.

        Cedi Osman, ayrıca, "Çok mutluyum. Takım olarak çok iyi oynadık. Herkes çok iyi oynadı. O yüzden çok mutluyum. Sadece şunu söylemek istiyorum, biz küçümsenecek bir takım değiliz. Bu kadro böyle oynamaya devam ederse sonuna kadar gider! Hayırlısı olsun şimdiden. Tüm takımı tebrik ediyorum." sözlerini sarf etti.

        ALPEREN ŞENGÜN: İLK MAÇLAR HER ZAMAN ZORDUR

        A Milli Takım'ın yıldız oyuncularından Alperen Şengün de, Letonya maçının ardından konuştu.

        Alperen Şengün'ün konuşmaları şu şekilde:

        "Çok güzel bir hazırlık dönemi geçirdik, bu maça da çok iyi hazırlandık. Turnuvanın ilk maçları her zaman zordur. Maça sert başladık ve sert bitirdik. İstediğimiz gibi oynadık ve istediğimiz gibi bitirdik."

