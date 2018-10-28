Milli basketbolcu Cedi Osman'ın mücadele ettiği Cleveland Cavaliers, Indiana Pacers'ı ağırladığı maçtan 119-107 mağlup ayrıldı.

Bu sezon 6. maçını da kaybeden Cavaliers'ta 31 dakika süre alan Cedi Osman, mücadeleyi 10 sayı, 4 ribaunt, 3 asistle bitirdi. Ev sahibi takımda Rodney Hood 17, Larry Nance Jr 15 sayı buldu.

Pacers'ta Bojan Bogdanovic 25, Victor Oladipo 24 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

NBA'de alınan diğer sonuçlar şöyle:

Detroit Pistons-Boston Celtics: 89-109

New Orleans Pelicans-Utah Jazz: 111-132

Atlanta Hawks-Chicago Bulls: 85-97

Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers: 107-119

Philadelphia 76ers-Charlotte Hornets: 105-103

Memphis Grizzlies-Phoenix Suns: 117-96

Miami Heat-Portland Trail Blazers: 120-111

Milwaukee Bucks-Orlando Magic: 113-91

San Antonio Spurs-Los Angeles Lakers: 110-106

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ