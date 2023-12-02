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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Cedric Bakambu: Hocanın ihtiyaçlarına cevap vereceğim - Galatasaray Haberleri

        Cedric Bakambu: Hocanın ihtiyaçlarına cevap vereceğim

        Galatasaray'ın Pendikspor'u 2-0 mağlup ettiği maçta ilk golü kaydeden Cedric Bakambu, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Kazandıkları için mutlu olduğunu belirten golcü oyuncu, "Takım içinde çok iyi oyuncularımız var. Hoca ne zaman çağırırsa o zaman orada olacağım ve hocanın ihtiyaçlarına cevap vereceğim. Biz hepimiz takım için buradayız ve takım için mücadele edeceğiz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 23:40 Güncelleme: 02.12.2023 - 23:40
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        "Hocanın ihtiyaçlarına cevap vereceğim"
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        Galatasaray, Süper Lig´in 14´üncü haftasında deplasmanda Pendikspor´u 2-0 mağlup etti.

        Karşılaşmanın ardından Galatasaray´da Cedric Bakambu, açıklamalarda bulundu. Gol attığı için mutlu olduğunu söyleyen Bakambu, "Zor bir başlangıç yaptık ilk yarıya. İkinci yarıda daha iyi başladık. Yedek oyuncu olarak kilit rolünüz vardır. Biz de bu motivasyonla giriyoruz oyuna. Çok da mutlu oldum gol attığım için. Şimdi devamını getireceğiz" diye konuştu.

        "ÇOK İYİ OYUNCULARIMIZ VAR"

        Takım içerisinde rekabet olduğunu ifade eden 32 yaşındaki santrfor, "Açıkçası rekabet var. Takım içinde çok iyi oyuncularımız var. Hoca ne zaman çağırırsa o zaman orada olacağım ve hocanın ihtiyaçlarına cevap vereceğim. Biz hepimiz takım için buradayız ve takım için mücadele edeceğiz" diye cevapladı.

        Bakambu bu sezon Galatasaray formasıyla ikinci golünü kaydetti. Tecrübeli futbolcu ilk golünü Bayern Münih'e karşı atmıştı.

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