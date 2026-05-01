        Cehennem Deresi Kanyonu'nda kara leylek görüntülendi

        Cehennem Deresi Kanyonu'nda kara leylek görüntülendi

        Artvin'in Ardanuç ilçesindeki Cehennem Deresi Kanyonu'nda doğada nadir rastlanan kara leylek dronla görüntülendi

        Giriş: 01 Mayıs 2026 - 12:02 Güncelleme:
        Mağarada kaydedildi! Nadir rastlanan görüntü

        Artvin'in Ardanuç ilçesinde bulunan Cehennem Deresi Kanyonu'nda nadir rastlanılan kara leylek görüldü.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Artvin Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kanyon içerisindeki sarp kayalıklar arasında yer alan bir mağarada dinlenen kara leylek dronla görüntülendi.

        Türkiye'yi üreme, Karadeniz'in iç kesimlerini ise göç yolu olarak kullanan göçmen türün, Artvin'in zorlu habitatında kendine güvenli bir sığınak bulduğu, oldukça hassas ve ürkek olan kara leyleğin bir mağarada dinlenirken bu kadar net görüntülenmesinin son derece nadir ve değerli olduğu belirtildi.

        Zengin yaban hayatıyla bilinen ve kaya kartalı ile sakallı akbaba gibi nadir türlere ev sahipliği yapan Cehennem Deresi Kanyonu, kuş gözlemcileri ve doğa fotoğrafçıları tarafından rağbet görüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İzmir'de bir kişinin burun ameliyatı sonrası ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı

        İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, bir kadının özel hastanede burun estetiği ameliyatı olduktan sonra hayatını kaybetmesiyle ilgili inceleme başlattı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'a saldırı girişiminde yeni görüntü
        Trump'a saldırı girişiminde yeni görüntü
        İlaçlama skandalı! Yasaklı madde kullandılar, bebek ölümden döndü
        İlaçlama skandalı! Yasaklı madde kullandılar, bebek ölümden döndü
        Altın için komşusunu öldürmüştü... "Su içme bahanesiyle kapıyı çaldım!"
        Altın için komşusunu öldürmüştü... "Su içme bahanesiyle kapıyı çaldım!"
        Şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
        Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi!
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi!
        'Evlat edinme' açıklaması
        'Evlat edinme' açıklaması
        Konaklama vergisi düşürüldü
        Konaklama vergisi düşürüldü
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Beşiktaş Avrupa aşkına!
        Beşiktaş Avrupa aşkına!
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        1882 yılından beri inşası devam ediyor
        1882 yılından beri inşası devam ediyor
        Ünlü oyuncu terhis oldu
        Ünlü oyuncu terhis oldu
        Bu masa üç farklı ülkenin sınır kapısı!
        Bu masa üç farklı ülkenin sınır kapısı!
        Suç örgütüne operasyon! "Cehennem Necati'nin" el konulan mal varlığı belli oldu!
        Suç örgütüne operasyon! "Cehennem Necati'nin" el konulan mal varlığı belli oldu!
        Bandırma'da yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 30 yaralı
        Bandırma'da yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 30 yaralı
        "Sevgilim değil, arkadaşım"
        "Sevgilim değil, arkadaşım"