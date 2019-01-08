Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesinde görevli bir araştırma görevlisi evinde çekirdek yerken, çekirdek kabuğunun yemek borusunu tıkaması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Atakum ilçesinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, OMÜ Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Nihat Karaahmetoğlu (30) evinde ailesiyle birlikte çekirdek yerken, çekirdek kabuğu yemek borusuna takıldı. Aniden fenalaşan Karaahmetoğlu, özel bir hastaneye kaldırıldı. Yolda kalp krizi de geçirdiği öğrenilen Karaahmetoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

FAKÜLTE ÖNÜNDE TÖREN

Araştırma görevlisi için bugün saat 09.30'da Mühendislik Fakültesi önünde tören düzenlendi. Törene, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birol Elevli, OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz ve çok sayıda akademisyen, öğrenciyle sevenleri katılırken törende duygusal anlar da yaşandı. Olayla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Birol Elevli, “Dün saat 19.00 sıralarında çekirdek yerken boğazına kabuk kaçıyor. Reaksiyon gösterdikten sonra 112 ekipleri müdahale ediyor ama kurtarılamıyor” dedi. Törenin ardından cenaze Giresun’a gönderildi. Karaahmetoğlu'nun cenazesi bugün ikindi namazını müteakip memleketi Giresun'da toprağa verilecek.

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