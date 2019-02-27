Banka borcunu ödemediği gerekçesiyle kara listeye alınan vatandaşın ne gözüken borcu ne de ödeyeceği banka var.

İHA'nın haberine göre, Samsun’un Bafra ilçesinde 2 çocuk babası Şenol Erken, 2014 yılında bankaya kredi çekmek için gitti. Burada aldığı cevap karışında şaşkına dönen Erken’e, daha önce 2 kere 10’ar bin lira kredi çektiği ve 20 bin lira parayı ödemediği gerekçesiyle kredi alamayacağı söylendi. Şoke olan Erken, herhangi bir bankadan kredi çekmediğini ve böyle bir borcunun da olmadığını ispat etmek için girişimlerde bulundu.

"SAVCILIĞA ŞİKAYETTE BULUNDUM AMA..."

Yaklaşık 5 yıldır kara listeden çıkmak için uğraş veren Şenol Erken, yaşadıklarını şöyle anlattı: "2014 yılının 6. ayında kredi almak için bankaya gittim. Banka görevlisi bana '6’ncı ve 7’nci aylarda ayrı ayrı 10’ar bin lira olarak toplam 20 bin lira kredi çekmişsin. Bu parayı ödememişsiniz takibe düşmüşsünüz’ diyerek kredi vermedi. Bunun üzerine avukat tuttum, Samsun ve Bafra’da savcılığa şikayette bulundum. Maalesef iki taraftan da takipsizlik kararı çıktı. Olay meydana çıkmadı. Borcum görünüyor. Bütün bilgilerim doğru, telefonum doğru, adres bilgilerim doğru ancak ben böyle bir para çekmedim. Borcum görünüyor fakat ortada banka yok."

"HANGİ BANKAYA BORCUM OLDUĞU BELLİ DEĞİL"

Parayı ödeyeceği bankanın belli olmadığını vurgulayan mağdur Şenol Erken, "Bulsam önümüzü açmak için ödeyeceğim. Hangi bankaya borcum olduğu belli değil. Banka yok piyasada. Beni Merkez Bankasından kredi kullanamaz hale getirdiler. Kara listeye alınmışım. Benim önümün açılmasını istiyorum. Türkiye vatandaşı olarak kanunun verdiği haklardan yararlanabilme şansımız olmuyor. Kredi çekemiyorum. Bankalarla bir şey yapma şansımız yok. Yetkililere sesleniyorum. Bu nasıl bir iş ben bir şey anlamadım. Her şeyimiz doğru ama piyasada banka yok. Bunun düzeltilmesini istiyorum. Ben de vatandaş olarak hakkımın geri verilerek bankalardan faydalanabilmem için kanunun gereklerinin yapılmasını istiyorum. Borcun var diye beni ne arayan ne de bir evrak gönderen var. Bu bana engel” diye konuştu.