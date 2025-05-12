Çekmeköy'de göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Çekmeköydeki inşaat alanında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan bir işçi öldü, bir işçi yaralı kurtarıldı.

Reşadiye Mahallesi Esençile Sokaktaki inşaat şantiyesinde kanalizasyon çalışması sırasında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan 2 işçiyi kurtarmak için olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu işçilerden Cafer Tülek yaralı olarak kurtarıldı. Tülek, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucu toprak altındaki Yasin Tülekin ise cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerindeki çalışmaların ardından Tülekin cansız bedeninin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı öğrenildi.

KAYMAKAM'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 13.30da toprak kayması ihbarı yapıldığını, İstanbul Valisi Davut Gülün talimatları doğrultusunda devletin bütün kurum ve kuruluşlarının tüm imkanlarıyla olay yerine intikal ettiğini söyledi.