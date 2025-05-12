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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çekmeköy'de göçük: 1 işçi hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Çekmeköy'de göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

        Çekmeköy'de bir inşaat şantiyesinde meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti. Göçük altında kalan diğer işçi ise yaralı şekilde kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 17:29 Güncelleme: 12.05.2025 - 17:29
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        Çekmeköy'de göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
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        Çekmeköydeki inşaat alanında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan bir işçi öldü, bir işçi yaralı kurtarıldı.

        Reşadiye Mahallesi Esençile Sokaktaki inşaat şantiyesinde kanalizasyon çalışması sırasında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan 2 işçiyi kurtarmak için olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu işçilerden Cafer Tülek yaralı olarak kurtarıldı. Tülek, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucu toprak altındaki Yasin Tülekin ise cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerindeki çalışmaların ardından Tülekin cansız bedeninin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı öğrenildi.

        KAYMAKAM'DAN AÇIKLAMA

        Öte yandan Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

        Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 13.30da toprak kayması ihbarı yapıldığını, İstanbul Valisi Davut Gülün talimatları doğrultusunda devletin bütün kurum ve kuruluşlarının tüm imkanlarıyla olay yerine intikal ettiğini söyledi.

        İlk etapta işçilerden birinin yaralı olarak çıkarılarak hastaneye gönderildiğini ve sağlık durumunda endişelenecek bir şey olmadığını belirten Çelik, "Diğer kardeşimizle ilgili de arama kurtarma çalışmalarının sonucunu hep birlikte gördük. Şu an olay tamamen adli makamlarımızın talimatları doğrultusunda devam edecek." ifadelerini kullandı.

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