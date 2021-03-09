Kayıp 2 kardeş su dolu asansör boşluğunda ölü bulundu 0:00 / 0:00

DHA

Çekmeköy, Mimar Sinan Mahallesi'nde dün saat 15.00 sıralarında evlerinden oynamak için çıkan iki kardeş Hasan Büyür(4) ve Hüseyin Büyür(8) kayboldu.

Çocukları kaybolan aile, polis ekiplerine haber verdi. DHA'nın haberine göre; aramalar sonucunda Büyür kardeşler 01.00 sularında evlerinin yakınındaki bir inşaatın suyla dolan asansör boşluğunda ölü bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine tedbir amaçlı Çevik Kuvvet Ekipleri de çağrıldı. Büyür kardeşlerin kuyudan çıkartılan cansız bedenleri incelenmek üzere Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.